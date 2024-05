El parc d’Odessa, camí de renovar-se abans de fer 18 anys

Des que es va inaugurar el 2007, el parc d’Odessa és un dels grans espais verds del barri de Can Llong que, en aquest cas, fa frontera amb el de Castellarnau. Està situat entre la ronda d’Europa i els carrers d’Edimburg, Sarajevo, Copenhaguen i Varsòvia. Abans que el parc ‘arribi’ a la majoria d’edat que determinen els 18 anys, el Govern vol iniciar els tràmits per millorar-lo en diversos aspectes. Segons el projecte presentat en les darreres setmanes a veïns de Can Llong, es preveu invertir-hi 1,5 milions d’euros i que les obres comencin el 2026, de manera que estan cridades a acabar al voltant de les pròximes eleccions municipals que se celebraran a mitjans de 2027. Segons fonts municipals, ara queda treballar tot el projecte, aprovar-lo, licitar-lo i adjudicar-lo.

La proposta es basa en una renovació integral de tot el parc, de tres hectàrees de superfície (uns 30.000 metres quadrats) i inclou la petició de diversos veïns com Eva Perdiguer i David Muñoz d’ampliar l’àrea d’esbarjo per a gossos, que passarà a tenir 1.300 metres quadrats. Perdiguer aposta per “un espai tancat pels gossos perquè no molestin [a la resta de persones], però prou ampli perquè puguin córrer”. Muñoz afegeix que “cada matí hi ha moltíssims gossos, cada vegada més”, i posa el focus en la necessitat que tothom reculli els excrements, ja que assegura que ara passa que “els deixen sols i no els recullen”. La nova ordenança de benestar animal preveu sancions de fins a 400 euros de multa per als propietaris de gossos que no recullin els excrements.

Aquesta és una qüestió de civisme i una altra d’aquest àmbit és la que assenyala Perdiguer, en referir-se que “cada cap de setmana hi ha molta brutícia, ho deixen tot per terra”. “Falta civisme i contenidors d’escombraries”, diu.

Què s’hi vol fer?

El parc d’Odessa és davant de l’escola Mas Boadella i l’institut escola Virolet, per la qual cosa cada dia el creuen tant infants com adolescents i les seves famílies. Un dels objectius de la reforma prevista és ampliar la zona de jocs infantils, a la part central, fer-hi una pista poliesportiva, un espai de gimnàs i zona de parkour. També es renovaran les pistes de petanca, es crearan dues zones de pícnic i hi haurà tendals perquè hi hagi ombra.

Ben a prop del parc d’Odessa hi ha el parc de les Aigües, en les darreres fases d’obres, principalment de jardineria i instal·lació de mobiliari urbà. La previsió és inaugurar-lo aquest any, amb diversos anys de retard, tenint en compte que inicialment es preveia que s’obrís a la ciutadania durant el 2022.