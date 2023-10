Les obres del parc de les Aigües entren en la fase final

Nova passa en el procés de construcció del parc de les Aigües, que ha d’entrar en el tram final. Aquest dilluns la Junta de Govern Local ha licitat l’expedient de contractació de la quarta i la cinquena fase -les últimes- dels treballs en l’equipament de Can Llong, que comporta l’adquisició i col·locació del mobiliari urbà i part dels jocs infantils i la culminació definitiva d’un espai que l’Ajuntament espera que esdevingui un nou pulmó verd de la ciutat. El pressupost de licitació en aquesta etapa supera el milió d’euros, que suposa una inversió total al voltant de 5 milions en la zona.

Els dos darrers punts preveuen la instal·lació d’una sèrie de jocs d’aigua de dos tipus. D’una banda, jocs de bany, en 2 circuits independents; de l’altra, jocs de manipulació, amb 3 circuits amb ruixadors i emissors d’aigua. Els jocs de bany funcionaran en temporada estival, segons un horari establert i atenent en tot moment a les mesures vigents, segons ha detallat el segon tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés.

Així, s’entra en la recta final d’una obra iniciada per l’anterior govern quadripartit en les fases prèvies i continuada per l’actual executiu. Si no hi ha contratemps, la previsió del Govern local és obrir el parc a la ciutadania “al llarg del 2024”. Un cop licitada l’última fase, es preveu que els treballs sobre el terreny puguin durar al voltant de mig any. Inicialment, el projecte havia de veure la llum durant el 2022, però problemes amb el subministrament de materials i altres imprevistos han anat allargant el procés.

Projectes per més de 3 milions

Més enllà de l’expedient de l’espai de Can Llong, la Junta de Govern Local ha aprovat o licitat aquest dilluns projectes de millora a la ciutat per un valor aproximat de 3,2 milions d’euros. Concretament, s’han aprovat inicialment els projectes de renovació de ferms i voreres de diferents carrers, la plantació d’arbrat a eixos especialment transitats per potenciar-hi el verd i l’arranjament de l’accés de l’Escola Can Rull.

Ferms i voreres

Gairebé un milió i mig d’euros aniran destinats a renovar i millorar els ferms de calçades i voreres dels carrers de la República, Calassanç Duran i avinguda de La Pau, una reclamació creixent per part de la ciutadania. A Calassanç Duran els treballs inclouen l’arranjament de les patologies de la calçada i la renovació del ferm; també la remodelació total de la vorera ubicada al costat nord del tram entre el carrer de Covadonga i el carrer del Xaloc.

A República es renovarà el ferm de la calçada i s’ampliarà la vorera del costat sud (cantonada amb el carrer de Narcís Giralt) per millorar-ne l’accessibilitat. Pel que fa a l’avinguda de La Pau, al barri de Castellarnau, la proposta preveu la remodelació de la vorera i del carril bicicleta de diferents trams.

Del total pressupostat, 926.446,52 euros es destinen a la renovació de l’avinguda de La Pau i 463.549,78 a la millora dels carrers de la República i de Calassanç Duran.

Plantació de nou arbrat

A banda, l’Ajuntament anuncia que es guanyaran 200 arbres en eixos de la ciutat especialment transitats, com la carretera de Terrassa, la rambla d’Ibèria, la ronda d’Europa o la Gran Via, entre d’altres, contribuint “a naturalitzar aquests espais”. Entre les accions, es plantarà nou arbrat en escocells que actualment es troben buits i es substituiran arbres que presentin problemes per espècies més idònies i adaptades a cada àmbit.

L’objectiu, sostenen des del Govern local, és actuar a diverses zones de la ciutat, d’acord amb els criteris establerts al Pla Director de l’Arbrat Viari de Sabadell. El pressupost previst en aquest camp és de més de 220.000 euros.

Millora de l’entorn i accés a l’Escola Can Rull

Pel que fa al projecte de millora de paviments i drenatge de l’accés a l’Escola Can Rull, a l’avinguda de Lluís Companys, l’objectiu és solucionar els problemes d’embassaments a l’accés del centre educatiu els dies de pluja. S’elevarà el paviment en la porta d’accés a l’escola, per evitar l’escorrentia d’aigua cap a l’interior del pati. També es farà un pou de drenatge en l’àmbit del primer parterre contigu al passatge d’accés i s’hi col·locaran nous embornals.

D’altra banda, s’actuarà al pati interior d’accés amb millores en la zona d’entrada, tant per a la comunitat educativa com per als serveis necessaris. L’àmbit d’actuació és de prop de 1.500 metres quadrats i té un pressupost d’execució de més de 320.000 euros.