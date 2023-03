El parc de les Aigües, el 2024

Les obres de construcció del parc de les Aigües inicien un nou tràmit que permetrà construir-hi jocs d’aigua i un quiosc. Es destinarà un milió d’euros a aquesta partida -que inclou arranjar el camí fins al quiosc- i, en total, l’Ajuntament preveu haver invertit 5,5 milions d’euros en aquest espai verd de Can Llong. La previsió del Govern és obrir el parc a la ciutadania “al llarg del 2024”, segons fonts municipals. Es tracta d’una obra iniciada per l’anterior govern quadripartit en les fases prèvies i continuada per l’actual executiu.

En aquests moments, ara s’està acabant de fer la fase 3, amb els camins i la passarel·la mirador. S’ha instal·lat l’enllumenat i les instal·lacions. Paral·lelament, s’ha iniciat la licitació de la fase 4, que fa referència a l’adquisició i col·locació del mobiliari urbà i part dels jocs infantils; i ara s’ha aprovat el projecte per instal·lar els jocs d’aigua i el quiosc, que seran els últims elements a arribar.

“Aportació controlada d’aigua”

L’Ajuntament assegura que la fase 5 proporcionarà un àmbit lúdic mitjançant “l’aportació controlada d’aigua”, amb els jocs que permetran configurar un espai de benestar i de refugi climàtic a la ciutadania. “S’han triat uns jocs que, amb petits cabals i d’ús senzill, implicaran un alt grau de participació per part dels infants”, assegura el consistori. Hi haurà aixetes amb temporitzador, comportes, molinets, sèquies i altres elements per promoure el joc actiu i creatiu.

El parc de les Aigües tindrà 61.171 metres quadrats de zona verda i 1.500 metres quadrats de jocs d’aigua. Hi haurà 470 arbres -450 seran nous-, i destaca el mirador 360º que coronarà el parc amb vistes a la Mola i el Montseny. També hi haurà un quiosc, serveis públics i jocs d’aigua.

‘No volem distraccions’

El portaveu i alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha reaccionat a l’anunci de l’inici de la fase 5 i reclama que “no hi hagi distraccions, que es premi l’accelerador tant com sigui possible perquè la gent pugui gaudir aquest projecte”. El republicà reivindica la feina feta pel govern quadripartit en la captació de fons europeus.

Per la seva part, el portaveu del Govern, Pol Gibert, recorda, però, que aquest projecte ”ve de fa molts anys enrere i ha passat per moltes mans i diversos governs locals, però el que és un fet inqüestionable és que és aquest govern qui finalitzarà el parc amb noves aportacions”, en referència a què “l’hem millorat” amb jocs infantils i aqüàtics “molt millor del que estava previst”. Així mateix, Gabriel Fernàndez reivindica la feina feta del Govern de la Generalitat al barri.