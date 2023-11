L’evolució de l’univers condueix la sisena edició de ‘Ciència per Nadal’ a Sabadell

La sisena edició del projecte Ciència per Nadal arriba a Sabadell un any més de la mà de la Fundació Bosch i Cardellach, el Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell-St. Quirze i l’Ajuntament de Sabadell. Enguany, la cita pren per títol “L’evolució de l’univers” i comptarà amb Carme Jordi com a ponent. La doctora és catedràtica del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona, i membre de l’Institut de Ciències del Cosmos i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

Més de 80 alumnes han participat a l’edició d’aquest 2023, amb joves de l’Institut Ramar2, Institut Jonqueres, Institut Ribot i Serra i l’institut Pau Vila. Tots ells participaran a l’acte final per compartir la seva tasca del treball de síntesi durant el curs amb el mètode científic sobre l’origen i evolució de l’univers. La jornada tindrà lloc el pròxim dilluns 18 de desembre, al matí, a l’Auditori de Cal Balsach – Centre Cívic de la Creu Alta de Sabadell.

Un projecte consolidat

Ciència per Nadal és un projecte anual que pretén fomentar el coneixement de la metodologia científica a través de l’anàlisi d’un tema científic d’impacte. Neix inspirat en les “Christmas Lectures” que des del 1825 celebra la Royal Institution de la Gran Bretanya i en les “Converses per entendre el món actual” organitzades per l’IES de Castellar del Vallès i té com a principal objectiu divulgar dins la societat sabadellenca els mètodes que utilitza la ciència per elaborar i validar els seus resultats.

Cada edició gira al voltant d’un tema científic concret que es tria per la seva actualitat o rellevància social. L’anàlisi es realitza en dos vessants: un docent, amb la participació d’estudiants d’ensenyament secundari de Sabadell; i un altre social, destinat a tota la ciutadania consistent en una conferència sobre el tema de l’any.