FOTOS | L’estació de les Planes d’FGC torna a 1916

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha culminat aquesta setmana els treballs de restauració de l’estació de les Planes, entre Barcelona i Sant Cugat. Es tracta d’uns treballs que han tingut un cost de 276.000 euros i que han permès recuperar l’aspecte original de l’edifici, de 1916, i per on hi passen les línies que uneixen la capital catalana amb el Vallès.

Les obres han permès crear rampes d’accés a l’edifici, del qual se n’ha consolidat l’estructura i s’ha retirat la marquesina de la via, que havia deixat de fer funcional. A més, s’ha recuperat el vestíbul, on s’han retirat elements que ja no són útils, s’ha treballat la fusta i els finestrals i s’hi han instal·lat elements necessaris per a la comoditat i la informació del viatger.

La remodelació de l’espai va començar al febrer, i es va alentir a la primavera amb l’arribada d’orenetes, que hi van fer nius. No obstant, els treballs han avançat a bon ritme i han permès retornar a l’edifici l’esplendor que tenia a principis del segle XX, quan es va projectar en el marc de la previsió de creixement urbanístic a la zona, on inicialment s’hi va idear crear una ciutat jardí.

La idea romàntica de les classes mitjanes barcelonines va empènyer a crear l’edifici, d’estil modernista tardà amb elements noucentistes, i molt lligat amb l’essència de l’arquitectura amb què es volia omplir aquest espai de Collserola, llavors sense lligam amb cap nucli de població. L’avenç del segle XX va fer que l’entorn anés creixent a nivell urbanístic, però no amb l’essència original de ciutat jardí.

L’increment de població, així com la demanda creixent a origen i final de la línia, va dur a crear noves andanes al 1946, passant d’una a tres. Al 1983 s’hi va fer una nova intervenció, aquest cop per rehabilitar íntegrament l’edifici.

Restauració de l’estació

Aquest 2023 s’ha fet una nova aposta per restaurar l’estació, en el marc del projecte de preservar el patrimoni d’FGC i per retornar-li el seu aspecte original. En aquesta línia, es va detectar que necessitava una consolidació, fet pel qual s’ha centrat l’atenció en estabilitzar l’estructura.

També s’ha treballat en la creació de rampes per a garantir la plena accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda o per a cotxets, entre d’altres. De tot el conjunt, hi havia un element discordant, que era la marquesina de l’andana original.

“Servia per a protegir els viatgers fins els anys 40, però amb la creació de les noves andanes va perdre el seu sentit funcional i arquitectònic, perquè estava esquerdant la paret”, relata el president d’FGC, Antoni Segarra, que aquest dimecres ha visitat l’estació. Per aquest motiu, s’ha optat per retirar-la, mantenint, això sí, la coberta de l’andana central, que sí que fan servir els passatgers de manera habitual, i s’ha restaurat la façana.

La intervenció també ha permès retornar al vestíbul el seu esplendor original, retirant aquells elements que no eren necessaris. “S’hi ha restaurat la fusteria i els vidres, i hem deixat un edifici molt semblant a l’original, amb les necessitats actuals”, ha conclòs Segarra.