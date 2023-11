L’expresident del CE Sabadell Esteve Calzada, nou CEO de l’Al-Hilal

L’expresident del Centre d’Esports Sabadell Esteve Calzada serà, a partir del gener del 2024, nou CEO de l’Al-Hilal, segons ha anunciat el mateix club saudí. L’empresari lleidatà iniciarà una nova etapa professional lluny de Manchester, on els darrers dotze anys ha format per part de l’estructura comercial del Manchester City, essent en els últims quatre anys Chief Commercial Officer.

Calzada, qui va ser president (2016-2023), i accionista del Sabadell, aterra al club saudí més important de l’emergent lliga professional de l’Aràbia Saudí i actual líder de la competició. A través d’una piulada a les xarxes socials, l’entitat ha donat la benvinguda a Calzada, que es va acomiadar del Centre d’Esports el passat mes de maig.

As of January 2024, Spain’s “Esteve Calzada” named CEO of #AlHilal pic.twitter.com/MutXXuBCBK

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 29, 2023