El Teatre de La Faràndula quasi bé ple va acollir la gala solidària organitzada per la delegació comarcal de Mans Unides i la secció diocesana corresponent de Càritas, en col·laboració amb diverses entitats sabadellenques, el dissabte a la tarda. L’acte, conduït per la presentadora Raquel García, va comptar amb els protocol·laris parlaments previs de personalitats com Concepció Cabanes, de Mans Unides; Mònica Martínez, de Càritas, i Eloi Cartes, en representació de l’Ajuntament. Tots tres i l’actriu Marta Tricuera van adreçar un missatge de conscienciació davant les necessitats d’altres països i van explicar els projectes d’accés a l’aigua potable que la recaptació permetrà desenvolupar en zones rurals, a més de la millora de la qualitat educativa en zones del Camerún i Angola.

La proposta aplegava un repertori musical heterogeni: des del musical fins a fragments d’òpera, passant per cançons tradicionals i balls populars. Diferents entitats van oferir una mostra amena i representativa del talent d’una ciutat que, en menys d’un mes, serà la capital de la cultura catalana.

En aquest sentit cal aplaudir la fantasia i dinamisme de Joventut de La Faràndula; el toc tradicional de l’Esbart Dansaire i la Coral Catasons; així com les coreografies del musical sobre El petit príncep de l’Escola de Dansa Mònica Escribà, incloent ballarines de molt tendra edat en la seva proposta pedagògica. Igualment cal esmentar la voluntariosa prestació de la Coral Cants al Vent; l’actuació dels Castellers de Sabadell aixecant un pilar a l’entreacte; els germans Nora i Gerard Girbau, al piano i al violoncel; a la vegada que el Cor D’Acords per cantar diversos temes com Joan del Riu, del compositor Manuel Oltra, per la seva dificultat de texturació i rítmica a capella.

Tampoc hi va faltar una de les entitats amb més projecció i arrelament, com l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell, que va cloure amb la nota operística i la complidora prestació del tenor Carles Ortiz, de la soprano de Laura Obradors –de timbre cada vegada més arrodonit i satisfactòria línia vocal- i de la jove mezzosoprano Marta Roca, que serà un dels baluards de l’entitat perquè té les qualitats de la seva corda i s’hi albira un treball diligent.

Sens dubte actes com aquest serveixen per reivindicar el fet artístic de la vesprada des de l’empatia com a éssers humans vers els altres, des de la cooperació i l’esforç solidari. Al final de la gala les entitats van rebre un premi com a reconeixement al seu compromís. Amb el bis final cantant la tonada popular “Rossinyol que vas a França”, les entitats van arrodonir la seva actuació secundades per la coreografia de l’Escola de Dansa Mònica Escribà amb teles blanques, com a simbologia de la necessitat de treballar plegats per assolir un bé comú en igualtat d’oportunitats.