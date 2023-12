Els Ballesteros porten a debat l’amnistia en el 45è aniversari de la Constitució

És l’amnistia un mecanisme constitucional? Representants municipals, membres d’entitats socials i culturals i socis de l’agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros han portat a debat la Constitució coincidint amb el seu 45è aniversari, posant el focus en la llei d’amnistia. L’acte, que es va celebrar a la masia de Can Rull, va estar marcat per l’absència dels partits independentistes –ERC, Junts i la Crida–, ni tampoc el partit d’extrema dreta Vox i els Comuns, per motius d’agenda.

L’amnistia ha tingut defensors i detractors en un debat acalorat. Hi ha qui ho veu com la via per segellar la pau. D’altres, com un atac als principis d’igualtat de la constitució. Eloi Cortés, tinent d’alcaldessa, ha expressat que la carta magna no prohibeix aquest mecanisme i que no posa en escac la Constitució. “No hi ha prohibició expressa i el marc constitucional és fort per sostenir aquestes mesures i protegir-se, en cas que la llei d’amnistia no fos constitucional”. En aquest sentit, també defensa que la llei d’amnistia “no suposaria un oblit de l’1-O, sinó un punt i a part”. Cortés ha desviat la mirada a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que porta 1805 dies amb el mandat caducat.

Cuca Santos, regidora del PP a Sabadell, juntament amb el diputat sabadellenc de Ciutadans Joan Garcia, han estat especialment crítics amb el modus operandi del govern de l’Estat i el seu suport a l’amnistia. “No poden haver-hi diferències territorials, tots som iguals”, apuntava Santos.

Garcia també considera que la carta magna “es va posar en entredit” a Catalunya el 2017. “Va haver por i indignació i ara demanen que ho oblidem”, deia. Garcia també defensa que la constitució “és la columna vertebral” de l’estat de dret i que “cal defensar-la” i ha aprofitat per carregar contra la llei d’amnistia i el canvi d’orientació dels socialistes després de les eleccions. “Ho han acceptat per set vots”.

Tots dos coincidien que la Constitució va representar el punt d’unió de la pau entre dos bàndols enfrontats. “Ningú va quedar conforme, i això és bo. No va ser una constitució de part, sinó acordada”, afegia la presidenta local del PP.

Ara bé, durant el debat s’ha plantejat que alguns punts de la Constitució es poguessin reformar, amb consens. I també que siguin les noves generacions qui facin política.

De fet, segons les darreres dades, suport a la Constitució a Catalunya es recupera lleugerament respecte a l’any 2018. Si avui es fes un referèndum per ratificar la carta magna, un 21% dels catalans votaria ‘Sí’, quan fa cinc anys eren el 17,5%, segons la tercera onada del Baròmetre d’Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).