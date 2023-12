Entren en funcionament les càmeres de videovigilància de la Torre Millenium

L’ADF Sabadell afrontarà la pròxima campanya d’incendis forestals amb més recursos per detectar, tan aviat com es pugui, qualsevol columna de fum que es pugui detectar a la ciutat i arreu de la comarca, per tal de poder agilitzar les tasques d’extinció. I això serà gràcies a l’entrada en funcionament de les quatre càmeres de videovigilància ubicades a la Torre Millenium, l’edifici més alt del Vallès Occidental.

La instal·lació d’aquestes càmeres és fruit d’un acord a tres bandes per als pròxims deu anys –amb opció a renovació– entre la comunitat de propietaris de la Torre Millenium, la Federació d’ADF del Vallès Occidental i l’ADF Sabadell. A part de la delegació local de l’ADF, el Servei d’Emergències Mèdiques també tindrà accés als quatre dispositius.