L’arribada del tren a Castellar, novament sobre la taula: el Govern estudia el projecte

El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha licitat aquest dijous la redacció de l’anàlisi per avaluar la factibilitat del perllongament ferroviari de la línia S2 d’FGC (Barcelona-Vallès) des de l’estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar del Vallès per millorar les comunicacions de la vila amb els municipis pròxims i Barcelona.

El document també considerarà alternatives de perllongament amb un sistema tramviari i a partir de les solucions del projecte de busos que està impulsant el Departament de Territori en aquest corredor. A més, inclourà alternatives a nivell d’estudi previ de la connexió de la B-124 fins a connectar amb la C-58c que permetin evitar el trànsit de pas del corredor de Castellar a través de Sabadell. També s’avaluarà la compatibilitat d’aquestes alternatives amb la resta d’alternatives i escenaris ferroviaris plantejats.

Un termini de 13 mesos

De cada opció analitzada, el document farà una proposta de serveis en funció dels diferents escenaris d’oferta i demanda. També analitzarà amb detall el volum de gasos d’efecte hivernacle emesos o estalviats per l’execució de cada alternativa, tenint en compte la construcció de l’obra, el manteniment de la infraestructura, l’operació dels serveis i l’impacte pels canvis de mobilitat dels usuaris.

L’anàlisi, amb un termini de redacció de 13 mesos, ha sortit a licitació per un import de 92.000 euros i ha d’incloure la caracterització de la mobilitat de l’àmbit de Sabadell-Castellar del Vallès, un resum dels diferents estudis de mobilitat realitzats fins ara, la identificació d’escenaris alternatius, les propostes d’encaix i l’impacte sobre la demanda.

Una reivindicació històrica

Tal com va analitzar el Diari fa unes setmanes, Castellar del Vallès és un cas inèdit en el mapa de la mobilitat catalana. Amb gairebé 25.000 habitants, esdevé un emplaçament sense connexió viària ni ferroviària, despertant una reivindicació històrica per part de diverses veus que demanen accions per acabar amb aquest greuge.

L’actual anunci de la licitació no és un plantejament nou. De fet, els estudis de fa més d’una dècada per part d’FGC ja plantejaven la possibilitat de perllongar la via, que finalment va acabar el seu recorregut a l’estació de Sabadell Parc del Nord. Arribar fins a la vila veïna suposaria la construcció d’un nou tram de 4 quilòmetres i mig.