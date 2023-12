La Cap d’AnyRace 2023 es presenta vestida de rècord a l’Escola Superior de Disseny ESDI

Quelcom més que una cursa. La Cap d’AnyRace 2023, organitzada pel Club Esportiu We Run que presideix Aleix Muñío, pretén consolidar-se com una gran experiència, un producte de qualitat de quilòmetre zero que serveixi de punt de trobada per celebrar la fi d’any amb un esdeveniment esportiu que tornarà a vestir-se de rècord. Les previsions ja apunten cap a una xifra màgica: els 3.000 participants.

És una prova diferent. I això ja va quedar palès en la peculiar i original presentació en un escenari inèdit: l’auditori de l’Escola Superior de Disseny ESDI, que s’ha incorporat com un dels partners principals d’aquesta dotzena edició. Els protagonistes de l’acte, presentat pel cap d’antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, van seure còmodament en un sofà “com si fos el menjador de casa”, va subratllar Muñío. “Aquest és, per a mi, el moment més important perquè és quan culminen molts mesos de feina per preparar-ho tot”, va afegir.

L’Escola Superior de Disseny ESDI no només va convertir-se en l’escenari de la presentació sinó que tindrà una vinculació molt directa amb la seva aportació creativa en el disseny dels trofeus. La famosa llançadora antiga que representa el món del tèxtil sabadellenc ha fet una mutació a través del filtre creatiu d’ESDI i la impressió 3D, creant un prototip que combina la història i la modernitat. També han tingut incidència en les medalles que rebran els participants de categoria infantil, fetes a través del niló sobrant de les impressions. “Estem molt satisfets de participar i també significa una motivació especial pels nostres alumnes aquesta vinculació a través de la seva creativitat”, ha explicat la directora del centre de disseny sabadellenc, Georgina Bombardó. La cirereta és que l’ESDI es convertirà també en la seu de la Fira del Corredor els dies previs a la prova.

La regidora d’Esports, Montse Gonzàlez, insta a convertir la cursa en “una gran festa de la ciutat” animant a la gent a “passar-ho bé”. L’èxit sembla assegurat perquè ja s’han superat els 1.100 inscrits quan encara falta mig mes per donar la sortida. “L’any passat, a aquesta altura de calendari, estàvem sobre els 625 i es van superar finalment els 2.000. No sé si es complirà, però la projecció d’aquest any apunta als 3.000 inscrits”, deia amb orgull Muñío, qui s’ha rodejat d’un gran grup de col·laboradors i voluntaris perquè tot rutlli a la perfecció.

“La meva primera reunió com a regidora de turisme va ser amb l’Aleix Muñío i ja em va contagiar l’entusiasme per aquesta cursa que no és només un esdeveniment esportiu sinó que enforteix la marca Sabadell”, va explicar com a anècdota, Katia Botta, la regidora de Projecció de la Ciutat i Turisme. Una prova que tindrà també el seu vessant solidari com els darrers anys. Aquesta vegada, l’euro de cada inscripció -més la possible Fila 0- anirà destinat a benefici de Vàlua, en concret de l’associació CIPO que va estar representada pel seu gerent, Jordi Garcia, un habitual corredor que no faltarà a la cita del 31 de desembre. “És un fet molt important perquè un dels nostres objectius és potenciar l’esport dins de l’entitat, però necessitem més recursos, sobretot per a destinar-los a mobilitat. Aquesta connexió amb la Cap d’AnyRace fomenta la inclusivitat en tots els àmbits”, va destacar.

Més festa que km per córrer

“Com el Vallès no hi ha res… però com la Cursa de Cap d’Any, tampoc!“. Aquest podria ser el lema que resumeix l’esperit de la Cap d’AnyRace. Aleix Muñío destacava un fet curiós: “tenim més animació i més festa que quilòmetres per córrer”. El Gran Germán, el Llaminer o Busi tornaran a ser protagonistes a la plaça de la Creu Alta, el punt neuràlgic, el 31 de desembre per donar caliu a les dues curses de 5 i 10 quilòmetres i també la de categoria infantil no competitiva.

Entre les novetats, es repartiran bosses de plàstic reciclat perquè puguin perdurar durant l’any i la Fira del Corredor, que tindrà per marc el hall de l’Escola de Disseny ESDI , pretén convertir-se en “una autèntica experiència. No només es repartiran els dorsals sinó que hi haurà música en directe, vídeos en una pantalla gegant, opció de participar en la plataforma 360, i també un espai amb productes de quilòmetre zero de Sabadell. Volem fer un salt de qualitat en molts àmbits i mantenir el nostre esperit innovador. Sabem que no podem competir amb Barcelona, però tenim un 42% de gent que ve de fora de Sabadell i quan ho proven, volen repetir”, va concloure Aleix Muñío abans de fer un brindis per l’èxit d’aquesta dotzena edició juntament amb autoritats, els patrocinadors, partners i col·laboradors.

FOTOS: LLUÍS FRANCO