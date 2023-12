VÍDEO | Un tren s’incendia en xocar contra un porc senglar a la via

Ensurt dijous al vespre per un incident a la línia vallesana de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Un tren va impactar contra un porc senglar cap a les 11 de la nit, generant moments de nerviosisme a la via. L’S2 es dirigia cap a Barcelona i la topada amb l’animal va tenir lloc poc abans d’arribar a l’estació de la Universitat Autònoma.

A conseqüència de l’impacte, el primer vagó va patir un incendi que va obligar a desallotjar al voltant d’un centenar de passatgers. En aquests moments, Ferrocarrils està investigant les causes que van provocar l’incendi. A conseqüència de l’incident, el servei de trens va quedar interromput entre les estacions de Sant Joan i Sant Quirze i va quedar restablert al voltant de les 00.15 hores, però aquest matí el servei ja ha circulat amb normalitat.

Aquí la gent baixant del tren. pic.twitter.com/pqTACGjS2f — Polgo (@PolGon_) December 14, 2023

Diversos usuaris afectats van publicar vídeos del moment a les xarxes socials després de l’ensurt viscut. De fet, els viatgers van haver de caminar per un tram de la via fins a arribar a l’estació per poder sortir. L’accident no va provocar ferits.