Óscar Cano: “Tampoc podem individualitzar, Ortolá tenia febre el dia anterior i va fer un gran esforç”

La derrota del Centre d’Esports al Reino de León va estar molt condicionada per l’errada d’Adrián Ortolá en la jugada del primer gol, gairebé còmica. El desplaçament del porter amb el peu va quedar curt i després d’estavellar-se en el rostre d’Álex Gualda, va convertir-se en una assistència immillorable per a Guillermo, qui no va desaprofitar el regal nadalenc.

Óscar Cano va referir-se a aquesta jugada i també va aclarir un fet que es desconeixia abans del partit. “És evident que aquesta acció ens penalitza moltíssim, però tampoc podem individualitzar. En un partit hi ha moltes errades. També Vladys ha tingut una gran ocasió i no ha marcat o Moyano no ha xutat quan tenia una bona opció… Ortolá ens dona moltíssim amb el peu i ha estat una de les poques vegades que ha provat el desplaçament llarg. La pilota no ha agafat l’altura necessària. De totes maneres, jo em quedo amb l’esforç d’Ortolá per jugar. El dia anterior havia estat al llit amb febre i ell ens assegurava que volia viatjar per ajudar l’equip”.

D’altra banda, la porteria arlequinada es troba ara mateix sota mínims. Amb Froi Leal en ple procés de recuperació, el jove Sebas Koula tampoc va poder desplaçar-se a Lleó per una lesió a la mà, de la qual encara no es coneix el diagnòstic. Això va propiciar la presència del juvenil Biel Escribano a la banqueta, acompanyat d’un altre company del conjunt de Divisió d’Honor, el lateral Pau Fernàndez, qui va estrenar-se aquesta temporada en una convocatòria de la selecció espanyola juvenil.

Coses positives

El tècnic granadí reconeixia que “es fa difícil explicar coses positives després d’un 3-0 que ha estat excessiu, però com a entrenador tinc l’obligació d’analitzar-ho tot i he vist detalls que m’han agradat del Sabadell i que poden ser un punt de partida de cara al futur juntament amb la incorporació d’alguns jugadors per millorar el rendiment global de l’equip. Ningú ens pot treure la il·lusió”.

Sobre el seu plantejament i la ubicació d’Álex Gualda, Cano va mostrar-se satisfet. “Estic satisfet de la primera mitja hora. Vam controlar el partit. L’objectiu era tancar espais interiors, un dels punts forts de la Cultural Leonesa. Álex Gualda té condicions per jugar en qualsevol equip de la categoria i ho ha fet molt bé. A partir de l’1-0, ens ha obligat a jugar més separats i la Cultural, que és un clar aspirant al play-off, ho ha aprofitat per marcar dos gols a la segona part”.

La plantilla arlequinada, després d’una dura tornada en autobús, ja es troba de vacances nadalenques. Tornarà a la feina el dia 26 a la tarda per preparar el primer duel del 2024 contra el Tarazona a la Nova Creu Alta, el dimarts 2 a les 21 hores.