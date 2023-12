El Sabadell es perd a la boira del Reino de León (3-0)

Sense miracle. El Sabadell, tot i fer una bona mitja hora inicial, ha caigut al Reino de León i acaba el 2023 a vuit punts de la permanència. Una greu errada d’Ortolá ha obert el camí de la victòria per a una Cultural Leonesa que no ha necessitat fer un gran partit per sumar els tres punts. N‘ha tingut prou amb la consistència i efectivitat per tombar l’equip arlequinat.

Ha sorprès Óscar Cano a l’onze deixant a la banqueta dos homes gairebé intocables fins ara com Manel Martínez i Cristian Herrera. Ha apostat per omplir el mig del camp amb jugadors de toc, amb la titularitat de Carlos Beitia, i Vladys com a principal referència ofensiva, buscant fer mal amb la seva movilitat.

L’objectiu primordial era mantenir a ratlla el conjunt lleonès, que trobés dificultats per arribar amb facilitat a l’àrea d’Ortolá. Fins i tot Álex Gualda s’ha ubicat molt a prop dels centrals per evitar passades interiors, una de les virtuts de la Cultural. Durant la primera mitja hora, ha funcionat a la perfecció el plantejament d’Óscar Cano.

La pilota i el domini han estat del conjunt local, però sense generar ni una oportunitat. De fet, l’única ha sigut arlequinada, qun Vladys, després d’una bona maniobra col·lectiva d’atac, s’ha plantat a l’àrea i el seu xut ha trobat l’excel·lent resposta de Miguel Bañuz. El partit estava on volia el Sabadell, sense que passessin gaires coses.

Errada monumental

Una solidesa i un control que s’han trencat de sobte amb una errada incomprensible en un home de l’experiència d’Ortolá. En una sortida de pilota amb el peu, l’ha estavellat contra el seu propi company Pau Resta i el rebuig s’ha convertit en una assistència d’or per a Guillermo. Fernández que no ha desaprofitat a porta buida. Un gol esperpèntic i inadmissible per a un equip que es juga la permanència. No és la primera vegada que passa aquesta temporada. L’1-0 ha donat tranquil·litat a la Cultural fins al descans, que ha fregat el segon gol en un llançament llunyà i ha deixat tocat un Sabadell que estava executant un bon guió de partit.

Amb la boira cada vegada més espessa sobre el terreny de joc, Marc Baselga ha aparegut a la represa en substitució de Nando Garcia. Tocava anar a remolc contra un dels equips més consistents de la categoria i que saben interpretar millor el marcador a favor. Ho ha tornat a demostrar. La Cultural ha fet una gestió impecable del seu avantatge: màxima consistència i zero riscos. Fins i tot, la possessió ha canviat de costat i el Sabadell ha ensumat l’àrea local sense fer mal.

Óscar Cano ha buscat un revulsiu ofensiu amb l’entrada de Carrión i Cristian Herrera, però 9 minuts després ha arribat la canonada de Kevin Presa que ha deixat glaçat Ortolá i tot el Sabadell. El 2-0 ja era una llosa massa pesada. L’equip arlequinat ha quedat tocat i en la recta final encara ha encaixat un tercer gol en una contra executada per Berto. Un marcador massa exagerat segurament, però que demostra l’actual diferència d’ambdós equips a la taula. Qualitat i efectivitat gairebé total de la ‘Cultu’ encara que tot ha començat amb un regal. El Sabadell acaba l’any penúltim i a 8 vuit punts de la permanència. Tocarà fer una segona volta de play-off per evitar el descens. Repte majúscul.

FITXA TÈCNICA

Cultural Leonesa: Bañuz; Víctor Garcia, Rodri, Fornós (Aleix Coch, m. 81), Álvaro Martínez, Martín Solar, Muguruza (Jaume Pol, m. 77), Bicho (Berto, m. 77), Guillermo (Escudero, m. 66), Aarón Rey (Barri, m. 66) i Kevin Presa.

Sabadell: Ortolá; Astals, Amelibia, Pau Resta, Toni Herrero (Carrión, m. 62), Beitia, Moyano (Manel, m. 77), Álex Gualda, Vladys (Cristian Herrera, m. 62), Marc Domènech (Marruecos, m. 87) i Nando Garcia (Baselga, m. 46).

Àrbitre: Daniel Palencia Caballero (Comitè basc). Grogues: Fornos, Bicho;

Gols: 1-0, minut 32: Guillermo; 2-0, minut 72: Kevin Presa; 3-0, minut 87: Berto.

Incidències: 3.503 espectadors en el Reino de León, amb la presència de cinc seguidors arlequinats. La boira s’ha convertit en protagonista en algunes fases del partit.

FOTOS: LLUÍS FRANCO