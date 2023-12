Queralt Castellet repeteix cinquè lloc a la Copper Mountain

Queralt Castellet va finalitzar la segona prova de la Copa del Món en cinquena posició. A la Copper Mountain, la sabadellenca va repetir el lloc de Secret Garden fa menys de dues setmanes malgrat que va patir una forta caiguda a la segona ronda. Castellet es va classificar per a la final amb la segona millor marca (67,75 punts), però el cop no li va permetre lluitar per la zona de podi i és que no va arribar a sortir en la tercera ronda.

L’actual subcampiona olímpica no va tenir opció de repetir triomf a l’estació americana en una prova que es va endur la jove sud-coreana Choi Gaon (92,75 punts). La japonesa Mitsuki Ono (90,00) i l’estatunidenca Maddie Mastro (88,25) van completar el calaix amb la segona i tercera posició.