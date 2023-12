Anna Escribano, millor jugadora catalana de futbol sala

L’onzena edició de la Gala de les Estrelles, organitzada per la Federació Catalana de Futbol, va guardonar la jove sabadellenca Anna Escribano, com a millor jugadora catalana de futbol sala, en un acte celebrat aquest passat dilluns a l’antiga fàbrica Estrella Damm.

Escribano, qui va rebre el guardó de mans del director general de l’FCF, José Miguel Calle, en la gran gala del futbol català presentada per Quim Masferrer, va iniciar-se en la pràctica del futbol sala al Club Natació Sabadell, per després passar per La Concòrdia i Femisport Palau-Nou Escorial, abans d’instal·lar-se a terres gallegues: “Quan vaig començar, no m’hauria arribat mai a imaginar que podria compartir aquest premi amb gent que ha guanyat tantes coses”, va explicar, la jove sabadellenca de vint-i-quatre anys.

Des de fa cinc anys, Anna Escribano viu a Galícia, des d’on avui dia, en la seva segona etapa al Poio Pescamar FS –va vestir els colors del Viaxes Amarelle FSF– li arriba el reconeixement del futbol sala català, després de ser una de les jugadores referents en el conjunt gallec per aconseguir la segona posició a la lliga regular de la Primera Divisió, durant la temporada passada. “M’hauria agradat poder continuar la meva carrera aquí, a casa, però a Galícia m’han cuidat, m’hi he acostumat i em sento bé. Aquest premi és un impuls per continuar treballant al màxim, per poder aspirar a tot, sense posar-me cap límit”, va assegurar Escribano.