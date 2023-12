Acabar l’any corrent i amb la màxima diversió: això és la Cap d’Any Race

S’ha convertit en la tradició esportiva de Nadal. Només cal veure el vídeo promocional per adonar-se del caràcter “irònic, irreverent i sorneguer”, com reconeix el mateix president del Club We Run, Aleix Ribell, de la Cap d’Any Race. Apareix un personatge, el Joaquim d’Arrahona, amb estètica rococó, d’una època bandarra i canalla, passejant per diferents punts de la ciutat i amb ganes de córrer la Cursa.

L’Aleix, juntament amb el Joan Moya i la Rosa Saez, components de la junta directiva de We Run, també van disfressar-se pel Diari de Sabadell amb l’objectiu de donar aquest punt d’especial diversió que significa la Cursa del 31 de desembre. Ells volen que no es recordi com una simple cursa per acomiadar l’any sinó com una autèntica festassa. “No hi ha cap cursa al món que tingui més punts d’animació que quilòmetres. En el recorregut de 5 km trobarem cinc batucades, 3 Dj’s i moltes més coses (el Germán, el Llaminer o la Busi) per passar-ho bé”, insisteix l’Aleix.

Arguments per participar

Si les previsions es compleixen es tornarà a superar el rècord i ens acostarem a la xifra màgica dels 3.000 participants. “Però potser el més important serà veure més de 15.000 persones gaudint d’un acte esportiu i social de gran magnitud pels carrers principals de la nostra ciutat”, diu el president de We Run.

Li demanem cinc arguments per inscriure’s i l’Aleix es dispara. Té una gran facilitat per la comunicació i en això no el guanya ningú. És capaç de convèncer el més escèptic. “Si tens unes vambes, tens també l’oportunitat d’acomiadar l’any fent una activitat física en un circuit cèntric de Sabadell amb els teus amics i més de dues mil persones amb ganes de passar-ho bé”. Aquest seria el seu primer gran argument.

El segon té a veure amb l’origen: “és un producte de quilòmetre zero, local, per a gent d’aquí i també de fora. Per això ens agafem al lema de com el Vallès no hi ha res i com la Cursa, tampoc. Hem fet un producte artesanal amb molta gent al darrere treballant”, subratlla l’Aleix.

Super bossa del corredor

També cal destacar l’esperit solidari de la prova -aquest any amb la gent de CIPO- i, d’altra banda, l’organització s’ha volgut bolcar en el tracte als participants. “Des del punt de vista de màrqueting, igual que els patrocinadors i els atletes ens donen el seu suport, nosaltres també pensem a donar-los un retorn, i per això oferirem una super bossa del corredor. De plàstic reciclat, amb una samarreta que pugui fer servir durant tot l’any i altres productes locals. És com teixir una xarxa en tots els sentits. Volem que la gent repeteixi”.

Aquest any com a novetat hi haurà seguretat privada en tot el circuit. Els dos punts neuràlgics són L’Escola Superior de Disseny ESDI, seu de la Fira del corredor, i la plaça de la Creu Alta, on es donarà la sortida a les curses de 5, 10 km i l’infantil (250, 500 i mil m). Festa i diversió.