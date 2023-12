L’Ambaixador Reial visitarà els infants del Parc Taulí

L’Ambaixador Reial vol conèixer els desitjos de tots els nens i nenes de Sabadell. Com cada any, l’emissari farà la seva tradicional visita a la planta de pediatria de l’Hospital Parc Taulí per portar la màgia de Nadal als infants hospitalitzats a la nostra ciutat.

La cita serà el dia 2 de gener a les 12 del migdia, on la presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa, i la presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, el rebran a l’entrada de l’hospital. Allà, es podrà fer la tradicional fotografia de família.

L’Ambaixador ja està instal·lat des del dia de Sant Esteve a la Casa Duran de Sabadell, on rep els infants fins al 4 de gener del 2024. Serà l’avantsala de la visita de Ses Majestats, com és habitual, per protagonitzar la Cavalcada de Reis.