Sabadell integrarà Castellar com a nou barri de la ciutat

Notícia ‘bomba’ per tancar l’any. Sabadell integrarà Castellar del Vallès com a nou barri de la ciutat. Segons ha pogut saber aquest diari, els dos executius, liderats per Marta Farrés i Ignasi Giménez, han treballat discretament al llarg dels darrers mesos en l’ambiciós projecte amb l’objectiu d’arribar a un acord que està previst que es pugui anunciar en les pròximes setmanes.

A més de Castellar del Vallès, el consistori sabadellenc estudia la possibilitat de sumar també al mapa Sant Quirze, tot i que les negociacions en aquest cas continuen obertes i no s’espera que fructifiquin de forma imminent.

La bona sintonia entre les dues parts, amb equips formats per membres del PSC i Som Castellar, ha estat clau per avançar en un nou model de ciutat que tindrà implicacions que s’aniran definint un cop segellada l’entesa. L’acord definitiu s’haurà d’aprovar en el pròxim ple de l’Ajuntament de Sabadell, en el qual previsiblement hi d’assistiran diferents membres de l’actual executiu castellarenc.

Reformular la divisió territorial

D’aquesta manera, Castellar obligarà a reformular la divisió territorial de Sabadell, tot i que no està clar si formarà part del districte 2 o el 3. En aquest sentit, el futur de la ronda Nord i altres projectes comuns i compartits expliquen la voluntat d’unir forces per aconseguir un creixement en els dos territoris.

La incorporació de Castellar ha de suposar un impuls per a Sabadell, que sumarà un nou espai verd, en un entorn natural privilegiat. En clau castellarenca, la voluntat és enfortir la seva capacitat d’operar en l’àmbit industrial i econòmic, reforçant el seu teixit empresarial.

Si has arribat fins aquí, recorda que avui és 28 de desembre, festa dels Sants Innocents. Per molts anys d’aliances i sintonia!