Els protagonistes de l’àmbit social del 2023 a Sabadell

Josep M. Suàrez, president de la Fundació Privada Atendis

Enguany ha estat un 2023 de celebracions. Atendis ha bufat 60 espelmes batent rècords: han aconseguit vendre tots els números de la macropanera solidària, però també continuen creixent en la seva atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Gràcies al seu servei d’inserció laboral, 62 persones amb diversitat funcional ha trobat feina a empreses ordinàries. I quatre han aprovat oposicions. És aquest el camí que volen recórrer des de l’entitat, i continuar batent rècords el 2024. Esperen brindar per bones noves l’any vinent. I ampliar instal·lacions de Can Roqueta per ampliar l’atenció a usuaris amb trastorn de conducta.

Lídia Coll, activista per la Llengua

La sabadellenca Lídia Coll és la coordinadora del Voluntariat per la Llengua (VxL) de Sabadell. Aquesta iniciativa organitzada pel Consorci per a la Normalització Lingüística ha celebrat 20 anys aquest 2023. El VxL catalana enllaça aprenents amb voluntaris per facilitar l’ús social del català mitjançant la conversa.

I la iniciativa té moltes altres derivades, com el paper que juga en la integració social de persones nouvingudes i totes aquelles que volen millorar la seva expressió en llengua catalana. Una de les coses que fa la Lídia és coordinar les parelles lingüístiques, i molts usuaris provenen dels cursos de català perquè “a l’aula el professor els ensenya el coneixement, però les persones voluntàries els faciliten l’ús i la pràctica”.

Germán Palacín, Enginyers Industrials del Vallès

La Delegació del Vallès d’Enginyers Industrials de Catalunya, presidida per Germán Palacín, va celebrar l’últim trimestre del 2023 el cicle de ponències ‘Tres eixos de progrés’, per reflexionar sobre el passat, el present i el futur de la ciutat, per definir les línies estratègiques del futur de Sabadell a escala social, econòmica i urbanística.

En la primera sessió es va exposar l’impuls que va suposar l’arribada del ferrocarril a la ciutat; en la segona, el naixement i consolidació de l’Eix Macià i, en tercer lloc, es van abordar els reptes de la ciutat en diferents àmbits.

Dolors Pallàs, presidenta d’Andi Sabadell

El Gerard, el Nil, l’Eva i el Roger, uns joves amb la síndrome de Down, s’han aconseguit independitzar el 2023 sota el paraigua del programa de vida independent d’Andi Sabadell. Dolor Pallàs, presidenta de l’entitat, sosté que fa 16 anys que això no passava: “Hem d’impulsar-los a ser cada cop més autònoms, deixar-los viure”, exposa Pallàs.

Andi Sabadell és una entitat que atén persones amb discapacitat intel·lectual a través de diferents programes que va néixer el 1994. Actualment, Andi atén 117 usuaris en diferents projectes, amb programes d’inserció laboral i vida independent. I és que és també un dels grans reptes als quals s’enfronten l’any 2024: aconseguir trencar les barreres de l’empresa i impulsar més la contractació de persones amb la síndrome de Down.