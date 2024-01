Els Europeus de waterpolo, amb 15 representants del CN Sabadell

Aturades les competicions de clubs, és el torn de les seleccions. Fins a mitjans de gener els europeus que comencen aquest dijous dia 4 copsaran l’atenció del món del waterpolo. Serà el millor preàmbul per al Mundial que es disputarà al febrer. La presència de l’Astralpool CN Sabadell tornarà a ser notable amb fins a 15 representants (8 jugadores i 7 jugadors).

La selecció espanyola, com és lògic, és la que compta amb més waterpolistes del Club Natació. En l’equip femení, les sabadellenques comparteixen el gruix de la convocatòria amb el Sant Andreu, amb 5 representants cadascun. Sense novetats, Maica Garcia, Laura Ester, Judith Forca, Bea Ortiz i Paula Leitón tornaran a ser peces cabdals en la cerca d’un nou èxit internacional per a les de Miki Oca. Podrien haver estat sis les waterpolistes del conjunt de David Palma presents a Eindhoven amb el combinat estatal, però Alejandra Aznar finalment ha quedat fora de la llista definitiva després d’haver estat als entrenaments previs.

La selecció espanyola, vigent campiona de la competició, és un dels grans rivals a batre malgrat que els favorits són els amfitrions i actuals campions del món, uns Països Baixos que tornen a comptar amb Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning. La llista a l’Europeu femení la completa Sofia Giustini, amb el combinat italià. La competició començarà el divendres dia 5 i ja ens deixarà un enfrontament entre jugadores de l’Astralpool als grups. Itàlia i Espanya compartiran el grup B amb França i Israel mentre que els Països Baixos buscaran la classificació davant Hongria, Grècia i Croàcia al grup A.

Consulta els partits de la fase de grups de les representants del CNS a l’Europeu femení d’Eindhoven:

Itàlia – Israel, divendres 5 de gener, 15h

Espanya – França, divendres 5 de gener, 16:30h

Països Baixos – Croàcia, divendres 5 de gener, 19h

Itàlia – França, dissabte 6 de gener, 17:30h

Països Baixos – Hongria, dissabte 6 de gener, 19h

Espanya – Israel, dissabte 6 de gener, 20:30h

Espanya – Itàlia, diumenge 7 de gener, 17h

Països Baixos – Grècia, diumenge 7 de gener, 18:30h

Pel que fa a l’Europeu masculí, que tindrà lloc a Zagreb i Dubrovnik (Croàcia) i començarà el dijous 4, la selecció estatal també parteix com a una de les grans candidates. A la llista de David Martín estan Edu Lorrio, Blai Mallarach i Alberto Barroso, a més del sabadellenc Sergi Cabanas, que disputarà la competició a terres conegudes, ja que actualment juga al VK JUG Dubrovnik. Qui finalment no serà de la partida és Fran Valera que estava a la llista prèvia i havia format part de l’equip a les darreres competicions internacionals. Al mateix grup que els espanyols es troba Montenegro que compta a les seves files amb Kosta Averka i Stefan Vidovic. Croàcia i França completen el grup A.

També seran presents a la cita europea el neerlandès Guus Van Ijperen i l’alemany Fynn Schutze. Alemanya competirà al grup C amb Sèrbia, Malta i Israel mentre que els Països Baixos s’enfrontaran a Romania, Eslovènia i Eslovàquia al D. Tant en el masculí com en el femení, els dos primers classificats dels grups A i B passen directament als quarts, mentre que el tercer i quart es disputaran el lloc entre els vuit millors del continent davant els dos primers dels grups C i D on figuren les seleccions de menor rànquing.

Consulta els partits de la fase de grups dels representants del CNS a l’Europeu masculí de Croàcia:

Montenegro – França, dijous 4 de gener, 17:45h

Espanya – Croàcia, dijous 4 de gener, 20:15h

Alemanya – Malta, divendres 5 de gener, 19h

Països Baixos – Romania, divendres 5 de gener, 20:15h

Montenegro – Espanya, dissabte 6 de gener, 17:45h

Alemanya – Sèrbia, diumenge 7 de gener, 19h

Països Baixos – Eslovàquia, diumenge 7 de gener, 20:15h

Espanya – França, dilluns 8 de gener, 17:45h

Montenegro – Croàcia, dilluns 8 de gener, 20:15h

Alemanya – Israel, dimarts 9 de gener, 17h

Països Baixos – Eslovènia, dimarts 9 de gener, 20:15h