El Sabadell continua molt viu amb una victòria balsàmica (3-1)

Vius. El Sabadell manté l’esperança de la gran remuntada després de superar el Tarazona en el primer duel del 2024. Sembla que la dinàmica ha canviat. Un doblet d’Antonio Moyano i un golàs de Toni Herrero, a més d’un penal aturat per Ortolá, han permès salvar una situació complicada.

En l’estrena del 2024, Óscar Cano gairebé ha repetit l’últim onze del 2023 a Lleó, amb l’única variació de Cristian Herrera per Nando Garcia. S’ha mantingut Vladys a l’eix de l’atac i seria peça clau. En canvi, les males notícies han arribat just abans del partit amb l’anunci d’una nova lesió muscular de Marcos Baselga que el tindrà un mes llarg de baixa i l’absència de l’únic fitxatge, fins ara, del mercat d’hivern, Carles Salvador, a la convocatòria per un tema burocràtic -amb responsabilitat del Castellón– que va impedir tramitar la seva llicència a temps.

Li ha costat entrar en el partit al Sabadell. De fet, el primer quart ha estat visitant. El Tarazona ha sorprés amb una forta pressió que li ha permès arribar amb perill a l’àrea arlequinada. Dani Pichín ha donat un bon ensurt en el minut 3 i les sensacions eren força preocupants. Però en el futbol no hi ha millor antídot que el gol. En el minut 18, Vladys s’ha inventat una gran jugada per la banda, ha superat el seu marcador i ha servit en safata d’or el primer gol del 2024 a Antonio Moyano, qui només ha hagut d’empènyer la pilota al fons de la xarxa.

L’1-0 ha canviat totalment el guió del partit. El Tarazona ha acusat el cop i, en canvi, ha estat un enorme impuls anímic pels arlequinats, que han guanyat confiança i seguretat en el seu joc, galvanitzat pel jove Marc Domènech. Vladys s’ha convertit en un malson per la defensa visitant i només li ha faltat una mica de decisió en una rematada clara.

Quan el partit semblava totalment controlat, un desajust defensiu després d’un córner a favor ha acabat en penal d’Álex Gualda, per tocar la pilota amb la mà. Llavors ha aparegut la millor versió d’Adrián Ortolá, qui ha aturat el llançament d’Andreu Guiu. D’aquesta manera es treia l’espina d’algunes errades d’aquesta temporada i encenia una Nova Creu Alta totalment bolcada amb l’equip, conscient de la transcendència de l’acció. Fins i tot abans del descans Vladys ha tingut el 2-0 en un xut massa creuat.

De l’angoixa a l’eufòria

La segona meitat ha mantingut la bona dinàmica arlequinada amb dues bones opcions per augmentar l’avantatge, sobretot en una rematada de Pau Resta que ha avortat Yoel Ramírez. De sobte, però, ha desaparegut el Sabadell, com per art de màgia. S’ha diluït de manera incomprensible. El pal ha salvat miraculosament l’empat de Guiu, però en l’acció següent, Mounir s’ha fet tota la banda esquerra en solitari i ha sorprès tothom, inclòs Ortolá, amb un xut potent i creuat. La Nova Creu Alta s’ha quedat glaçada, com l’equip arlequinat.

Óscar Cano ha mogut la banqueta, amb l’entrada de Nando Garcia i el jove del filial Marru, per intentar trobar un revulsiu i més energia, però el resultat no ha estat l’esperat, almenys de manera imminent. De fet, el Tarazona ha fregat l’1-2 en una xilena de Fer Cano que ha salvat Ortolá. Quan el panorama semblava molt fosc, de nou ha aparegut Antonio Moyano, qui s’ha tret un xut col·locat que ha sorprès Yoel Ramírez.

Un gol balsàmic en un moment providencial que ha donat un impuls anímic enorme i només 9 minuts després, Toni Herrero ha posat la cirereta amb un golàs des de fora de l’àrea, confirmant que Óscar Cano ha aconseguit canviar la dinàmica negativa. El Sabadell continua molt viu i pot somiar amb la gran remuntada quan només queda un partit per acabar la primera volta, a Palamós, contra el Cornellà, el 14 de gener.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; David Astals, Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Álex Gualda, Moyano, Carlos Beitia (Marru, m. 62), Vladys (Manel, m. 90), Marc Domènech (Ricard Pujol, m. 84) i Cristian Herrera (Nando Garcia, m. 62).

Tarazona: Yoel Ramírez; San Emeterio, Pedreño, Amoah, Mounir, Keita (Guille Alonso, m. 83), Dani Pichín (Dieste, m. 70), Kortazar, Cubillas (Javi Areso, m. 83), Carlos Javier (Ramón Bueno, m. 62) i Guiu (Fer Cano, m. 62).

Àrbitre: Luis Bestard Servera (Comitè Balear). Cap groga. Vermelles: Ángel Martínez (banqueta).

Gols: 1-0, minut 18: Moyano; 1-1, minut 55: Mounir; 2-1, minut 73: Moyano; 3-1, minut 82: Toni Herrero.

Incidències: 3.650 espectadors a la Nova Creu Alta. A la llotja, destacava la presència del grup inversor italià que negocia la compra del club.

FOTOS: LUÍS FRANCO