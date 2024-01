El Sabadell, amb màxima necessitat de guanyar el duel directe davant el Tarazona

Enmig d’un autèntic terratrèmol institucional per les rocambolesques negociacions amb un grup italià per la possible venda del club, aquest dijous (19 hores) la Nova Creu Alta serà escenari del retorn de la lliga amb un duel directe entre el Sabadell i el Tarazona, ara separats per 7 punts. L’equip arlequinat, després de l’empat del Teruel davant la Cultural Leonesa (0-0), començarà el partit com a cuer.

Óscar Cano i el vestidor volen aïllar-se de tot el soroll que envolta el club a les últimes hores i centrar-se en aquests 90 minuts que poden marcar la línia definitiva del conjunt arlequinat en el seu objectiu de la remuntada. “No podem parlar de finals quan queda tanta competició, però sí que es tracta d’un partit molt important, sobretot en cas de guanyar-lo perquè ens acostaria als llocs de permanència. Significaria començar l’any amb una sensació positiva i això, mentalment, també té una gran transcendència”, explica el tècnic granadí.

Tot i el desavantatge de vuit punts ara mateix, Cano ho veu “possible” i deixa clar que “a mi mai en veureu pessimista, passi el que passi. Hem de mantenir la il·lusió, per nosaltres i per l’afició. Som conscients que la responsabilitat és màxima i hem de guanyar molts partits i no deixar-ho per les últimes 10 jornades. La meva sensació és que l’objectiu és factible”, insisteix.

Carles Salvador i Cubillas

Carles Salvador, fins ara l’únic fitxatge del mercat d’hivern, podria ser la gran novetat. Fins i tot no es descarta la seva titularitat. Óscar Cano el coneix a la perfecció: “és un jugador que ha viscut tota mena d’experiències i ens pot aportar moltíssim, sobretot per compensar la joventut d’alguns jugadors al mig del camp. El Carles és molt ordenat, molt ‘alemany’, i que sap de què va això del futbol”. En contrapartida, Sander Ballero continua de baixa.

Sobre el mercat d’hivern, Cano va fer un apunt en al·lusió a possibles sortides: “s’ha d’afrontar amb naturalitat i honestedat, parlant clar al jugador, anant de cara. Sempre ho he fet així i ara també ho faré”. Fran Callejón i Guillem Naranjo són els candidats que més sonen per deixar el club.

Del rival, el tècnic arlequinat subratlla sobre la perillositat d’un davanter que va tenir a les seves ordres en el Castellón: David Cubillas (4 gols). “El conec molt bé i quan la pilota li arriba a ell, tinc la certesa que quedarà a prop de la seva posició. Si el saben alimentar, és un jugador amb una gran capacitat rematadora. Estem avisats”.

El Tudelano arriba en la seva millor dinàmica a la Nova Creu Alta. Ha sumat 11 dels últims 18 punts, amb una destacada victòria al Toralín davant la Ponferradina (0-1). El seu tècnic, Molo, va viure una mala experiència a l’Estadi creualtenc dirigint el Lleida Esportiu en la temporada 19/20 abans de l’aturada: va perdre 4-0 i va encarar-se amb aficionats de la zona de tribuna. També cal destacar el retorn de Cristian Dieste després del seu pas efímer pel Sabadell la passada temporada.

L’àrbitre del partit és el balear Luis Bestard Servera, que ho va ser en el Sabadell-Vila-real B (0-1) de la 21/22 i també en l’atípic Sabadell-UD Logroñés de la lliga anterior, amb el gol des del mig del camp de Cristian i la posterior suspensió per l’aiguat.

Compàs d’espera

La possible venda del club a un grup italià encapçalat per l’empresari Francesco Guardascione es troba en compàs d’espera. Després de la peculiar aparició de la delegació transalpina durant la jornada de dimecres per l’Estadi, tot han estat rumors, especulacions i filtracions interessades, sobretot des del cantó italià. Mitjans del país transalpí donaven per feta l’operació. Fins i tot s’apuntava el nom d’un entrenador, Marco Amelia, per substituir a un Óscar Cano que dimitiria després del partit contra el Tarazona. Tot plegat, surrealista.

Des del club arlequinat es manté el silenci oficial, però les sensacions són totalment contràries. Es transmet un missatge d’incredulitat per la manera d’actuar del grup italià i s’assegura que no hi ha res tancat. Tampoc trencat. Però la desconfiança comença a guanyar terreny a les oficines de la Nova Creu Alta mentre la situació, rocambolesca, provoca inquietud entre els treballadors i personal del club per la incertesa del futur. No es descarta la presència del grup en el partit contra el Tarazona. En qualsevol cas, el serial tindrà més capítols.