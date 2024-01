Hores decisives pel futur del CE Sabadell: a Itàlia donen per fet l’acord, aquí encara no

Les últimes hores han estat mogudes a les oficines del Centre d’Esports, amb la visita de la delegació del grup italià que negocia la compra del club. Qui és aquest grup transalpí? De fet, el Diari de Sabadell ja va avançar, a través d’una informació apareguda en el portal Gianlucadimarzio.com el 16 de desembre l’interès dels empresaris i socis Francesco Guardascione i Antonio Di Lauro a través del Holding Maraja. Explicàvem que la seva intenció era tancar l’acord a final d’any i tenien l’assessorament esportiu de l’empresa Best Soccer Management representada per Davide Stuto i Gianluigi Marrafa. És a dir, una agència de futbolistes. Tot plegat amb la supervisió i implicació de dos fills de Francesco Guardascione, el Daniel i el Mario.

En aquell moment, el mateix president Pau Morilla–Giner va desmentir a D.S. l’acord tot i admetre els contactes. De fet, es mantenen des de l’estiu passat Ara, la sensació i també la necessitat econòmica per afrontar el mercat d’hivern amb garanties, conviden a pensar que pot produir-se un final feliç. En aquest punt, les informacions que arriben són força contradictòries. El mateix portal Gianlucadimarzio.com anunciava aquest dimecres en titulars que “Guardascione i Di Lauro són els nous propietaris del Sabadell”.

Prudència arlequinada

Fins i tot explica detalls de la presumpta operació, donant per fet que s’ha signat el contracte de compravenda i s’han fet els pagaments corresponents, sense especificar cap quantitat. També confirma l’assistència tècnica de Marraffa i Stuto amb l’objectiu de reforçar l’equip per evitar el descens i construir un projecte cap a la màxima categoria.

L’optimisme del cantó italià contrasta amb la prudència i el silenci oficial absolut del Centre d’Esports. Només es parla de “negociacions en marxa”, però la sensació és que encara queden serrells, alguns importants, per donar per tancada una operació d’aquesta magnitud. Això sí, la participació activa de l’advocat arlequinat, Lluís Sala, en la jornada d’aquest dimecres fa pensar que s’ha entrat en una fase decisiva.

Guillem Naranjo , ‘no’ al Terrassa

Mentrestant, també hi ha moviment en els despatxos esportius. De moment, només s’ha confirmat la incorporació de Carles Salvador (At. Saguntino, cedit pel Castellón) que podria debutar contra el Tarazona aquest dijous (19 h) a la Nova Creu Alta, però el Sabadell necessita activar l’operació sortida per poder disposar de més fitxes sèniors. Fran Callejón és un dels candidats per marxar i també s’han mantingut converses amb Guillem Naranjo, que va arribar cedit pel Real Zaragoza i ha tingut molt poc protagonisme. El Sabadell li ha fet arribar l’interès del Terrassa CF, de Segona Federació, però el davanter, en principi, només sembla disposat a acceptar una oferta d’un equip de Primera Federació.