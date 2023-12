El Centre d’Esports Sabadell desmenteix un acord amb un grup italià

El Centre d’Esports Sabadell ha sortit al pas negant un possible acord amb un grup italià, com apuntava el portal italià Gianlucadimarzio.com . Fins i tot parlava obertament de negociacions avançades i de la signatura d’un preacord entre els empresaris del país transalpí Francesco Guardascione i Antonio Di Lauro “per fer-se càrrec del Centre d’Esports”. L’operació, afegia la citada informació, s’hauria de tancar a final d’any i comptava amb l’assessorament esportiu de representants de Best Soccer Management.

El president arlequinat, Pau Morilla-Giner, s’ha encarregat de desmentir al Diari de Sabadell aquest possible acord. Ha admès contactes a les últimes setmanes a través del director general, Bruno Batlle, però sense cap resultat positiu. De fet, ha estat el mateix Centre d’Esports el que no ha vist la suficient solidesa per entrar en més detalls i s’ha descartat definitivament. El portal explicava que aquesta societat ja va intentar vincular-se amb dos clubs italians sense resultat: el US Viterbese de la sèrie D i el Ternana de la sèrie B. D’altra banda, anteriorment van tenir contactes amb clubs de diferents països com Colòmbia i Armènia.

Una nova opció que queda pel camí, com la del grup americà vinculat esportivament als Pozzo italians fa uns mesos. Aquesta mateixa temporada tampoc va arribar a bon port una negociació en la qual “només faltava la signatura”, segons fons del mateix club arlequinat. La situació esportiva va fer enrere alguns possibles inversors. El president Pau Morilla-Giner assegura que “continuem picant pedra” i manté obertes diferents possibilitats amb l’objectiu d’aconseguir múscul econòmic per afrontar el mercat d’hivern i la resta de la temporada.