Les entitats de cultura popular de Sabadell es preparen per al 2024

A Sabadell l’arribada d’aquest nou any és molt especial, sobretot per les entitats de cultura popular de la ciutat. Aquest 2024 el municipi és la Capital de la Cultura Catalana i això implica tot un conjunt d’actes i activitats a preparar. Tota una feina que se suma a les activitats anuals i també tradicionals de cada col·lectiu. Per aquest motiu hem volgut parlar amb alguns d’ells i conèixer com encaren un 2024 que tot just acaba de començar.

Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

L’any de l’OSV, vinculada a la Fundació Òpera Catalunya, es preveu “intens i ple de reptes”. Així ho explica el seu director general, Òscar Lanuza, qui afirma que l’objectiu d’ambdues entitats és “créixer en quantitat i qualitat”. Per això representaran per primer cop 5 títols d’òpera de gran format de Giacomo Puccini. “És un dels autors més estimats pel nostre públic”, destaca. Així doncs, del compositor italià en representaran ‘Manon l’Escaut’ , ‘Turandot’, ‘Madama Butterfly‘ i passat l’estiu ‘Tosca’ , la ‘Bohème’.

Durant el 2024 els veurem a Sabadell, però també actuaran a Santander i a Estònia, on participaran en el festival de Saaremaa en una gira de 7 espectacles que durarà 9 dies. A la ciutat interpretaran a Puccini, el Festival de Valsos i Danses, el concert de ‘Gardel, Tangos i Milongas’ (amb entrades exhaurides), ‘Passió segons Sant Joan’ de Bach i una col·laboració amb un dels grans pianistes del jazz contemporani Marco Mezquida.

Pel que fa a la capitalitat de la cultura, Lanuda assegura que sí que tenen informació d’actes i activitats, malgrat que encara no es poden desvelar. “L’únic que podem dir és que confiem en el fet que la capitalitat serveixi per transformar la ciutat culturalment, tenim molt potencial i és una gran oportunitat per consolidar-ho encara més”.

Joventut de La Faràndula

L’activitat d’enguany de la Joventut de La Faràndula els portarà més enllà de la ciutat. Ja que aquest febrer la seva versió de La Blancaneus i els set nans aterrarà al Teatre Poliorama i també es tornarà a veure als escenaris sabadellencs. Un altre retorn és el d’Alexandra la Pirata, que arribarà el mes de març. La gran estrena de la temporada, però, aixecarà el teló al maig. Parlem de Pinocchio, amb la qual oferiran “una immersió única per a les famílies”. Això assegura un dels seus membres, Marc Sabater, qui també parla sobre la capitalitat de la cultura: “És una oportunitat per reivindicar la cultura com a element central de la política sabadellenca, no només aquest any, sinó que volem que esdevingui un mode de vida permanent”.

Teatre Sant Vicenç

Al Sant Vicenç es preparen per un any centrat en la dramatúrgia i la cultura catalana. “Anirà vinculat a la capitalitat de la cultura i com a gran obra presentarem el musical ‘Cop de Rock'”, explica el seu director, Jaume Pont. L’estrena no és casualitat, ja que en la producció original van participar Ten Productions i Ritme Dansa, amb origen sabadellenc. “Volem que sigui un homenatge i, per això comptarem amb la seva ajuda per preparar l’obra al nostre teatre”, assegura. Entre altres projectes també presentaran un cicle dedicat a Benet i Jornet, representaran ‘Revisió anual’, ‘Dues dones que ballen al vestíbul’, ‘Qui dels 4?’ i oferiran novetats-per la temporada 2024-2025- com ‘Dispara, Flanaghan’ i la ‘Fuita’-que es voldria presentar la nit de Nadal.

Esbart Dansaire

A l’Esbart Dansaire, Lydia Orobitg–presidenta de l’entitat– preveu un any “intens”. L’Esbart té unes activitats fixes, com la preparació i celebració del seu 47è aniversari i la fi de curs. També participarà en les festes majors de barris i a la Festa Major, apareixent en la cercavila i organitzant el Ball de la Bola. La seva secció de Cavallets-una de les quatre que té- estarà present al Seguici Festiu, la Festa Major i a la Salut. A més a més, també celebrarà dinars, sortides i quintos per finançar-se. Respecte a la Capitalitat de la Cultura, participarà en l’organització de La Salut. “Creiem que cal donar la importància que es mereix a la festa petita de la ciutat”, assegura Orobitg.

Colla Bastonera de Sabadell

Des de la Colla Bastonera de Sabadell el seu president, Rubèn Ramiro, considera que enguany tenen 3 reptes: “Mantenir-se, ser protagonistes en la capitalitat de la cultura i superar les limitacions burocràtiques”. En el primer aspecte creu que “és important tenir projectes propis vius” Sobre el segon, afirma que “s’està preparant un projecte conjunt, la idea és que se celebri durant les festes de La Salut i esperem poder-ho presentar el més aviat millor”. Pel que fa al tercer, expressa que “l’Ajuntament no ens ho posa fàcil, rebem pocs permisos i marge per treballar, ja que el consistori vol una Sabadell adormida. Tot i això, nosaltres continuarem fent feina al carrer, presentant discurs i mantenint viva la ciutat”.

Sabadell Sardanista

A la Sabadell Sardanista, Francesc Manaut– president de l’entitat– explica com es preparen per al 2024. “Comencem l’any amb la programació estable de ballades de sardanes, dues activitats mensuals i enguany celebrarem la Festa d’Hivern el pròxim 24 de febrer a Fira Sabadell en col·laboració amb la cobla Orquestra Selvatana”. Pel que fa a Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana, Manaut- qui també és president de la Federació Sabadell Cultura– expressa la seva preocupació per la manca de notícies: “Estàvem molt il·lusionats, però ara per ara no tenim cap notícia de l’Ajuntament”.

Saballuts

Per als verds l’arribada del nou any està carregada de celebracions i reptes. Enguany és el seu 30è aniversari i volen una “gran festa”. Així ho explica Mario Sánchez, membre dels castellers, qui assegura que busquen que “una participació massiva”, ja que un dels seus principals objectius és “estar presents i involucrar-nos molt més en Sabadell, la seva cultura i els seus barris”. Respecte a la capitalitat de la cultura, es troben a l’espera de rebre informació del consistori, tal com expressa Sánchez. Tot i això, la colla es planteja celebrar un acte al juny, en què convidarien a alguna colla de la Muixeranga d’Algemesí i a alguna colla Falconera. Com a reptes hi trobem la renovació de la junta i recuperar massa social.

Gegants i Capgrossos

Als gegants el 2024 servirà per reestrenar les 7 figures municipals. Aquestes s’aniran renovant i presentant entre el maig i el juliol. “És un projecte il·lusionant per nosaltres i per la ciutat, hi haurà moltes sorpreses”, afirma Constantí, membre de la colla. Pel que fa a Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana, des de la colla encaren la cita amb entusiasme: “Tenim moltes ganes que comencin els actes i les celebracions, desitgem aportar el nostre granet de sorra perquè tot surti bé”, afegeix.

Forques de Can Deu

A les Forques de Can Deu el 2024 arriba amb novetats i activitats. Aquest gener les seves figures principals (l’Antonot, el Drac de Sabadell, els Dragonets Foc i Forca) es troben restaurant-se a un taller de Granollers. Com expliquen des de l’entitat la majoria de les seves figures són força antigues i els calia una “revisió”. El canvi més gran, però, és el del drac Antonot del que se n’ha fet una rèplica exacta amb algunes modificacions. La ‘nova’ figura ha suposat una inversió i, per això, Forques durà a terme diverses activitats per a finançar-ho, les principals seran calçotades populars a diversos barris, un Verkami i una gran festa el 9 de març a Sant Roc per a estrenar la figura. Pel que fa a la Capital de la Cultura participaran a La Salut i a la Sabadell Festa i Tradició de la qual en seran organitzadors.

Agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros

Pels Ballesteros aquest 2024 s’espera “com sempre”. Així ho assegura el seu president, Joaquin Lesmes: “La intenció és continuar celebrant les mateixes activitats de cada any”. D’aquesta manera, l’agrupació es prepara per un nou any començant per la festa dels nens-7 de gener- i la gala dels Premis San Sebastián-27 de gener. Més endavant arribaran les tradicionals celebracions del dia d’Andalusia, les Migas Cordobesas, la Cruz de Mayo, el festival flamenco, la Romería de San Isidro Labrador i moltes més.