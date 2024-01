Les xarxes s’omplen de reaccions després de l’atípica Cavalcada de Reis

La Cavalcada d’aquest 2024 serà recordada per la pluja i per la singular imatge de Ses Majestats caminant entre un mar de paraigües. Una situació insòlita que es va viure entre la confusió, de molts sabadellencs que es trobaven a peu de carrer, i el pla alternatiu que l’Ajuntament havia preparat en cas de l’arribada dels ruixats. És així com es va poder mantenir una part de la comitiva que per alguns va ser un encert i per uns altres un gran error, omplint les xarxes de comentaris tant positius com crítics.

Valoració institucional

Una de les primeres veus a valorar la situació va ser l’alcaldessa, Marta Farrés. Durant tota la jornada es va mostrar molt activa a les xarxes, informant del pla alternatiu primer i fent una valoració després. En aquesta última, l’alcaldessa va destacar la gran presència de sabadellencs als carrers, malgrat la pluja, i la seva paciència. També va parlar, positivament, de l’arribada dels reis d’Orient i el fet que els infants els poguessin veure. “Agraeixo la feina i l’esforç als reis, l’organització i totes les entitats que han acabat xopes i també us ho agraeixo a tots vosaltres (ciutadania) per ser comprensius”, va expressar en un vídeo.

[CAT]☔🔴Finalment la pluja ha arribat i això ens ha fet reduir la comitiva i agrupar els Reis en una única carrossa, on faran tot el recorregut fins al nord de la ciutat. 🙏⚡Us agraeixo la comprensió: hi ha risc elèctric a les carrosses. 🤗Donar les gràcies a tot l’equip. pic.twitter.com/YBZpup6mrY — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) January 5, 2024

La seva visió de la Cavalcada, però, no va ser compartida per alguns membres de la oposició. És el cas del portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, qui també va utilitzar les xarxes per criticar la gestió del consistori. Per fer-ho, el republicà va repiular un comentari de Carme Forcadell. Ambdós missatges destacaven que els infants no haguessin pogut gaudir de la jornada i també es queixaven del pla alternatiu preparat pel consistori.

1️⃣ Sap molt greu que una festa tan especial per als nens i les famílies hagi estat passada per aigua.

2️⃣ Hem vist en què consistia el pla B anunciat pel govern de #Sabadell…

3️⃣ Gràcies a tothom que ha treballat per fer possible la #cavalcada2024 malgrat les condicions adverses. https://t.co/bvQC4B6g5t — Gabriel Fernàndez i Díaz (@GabrielFerDiaz) January 5, 2024

Comentaris a xarxes

La diversitat d’opinions també es va traslladar a la ciutadania. Sobretot a xarxes i en respostes a les publicacions de l’alcaldessa. Alguns van agrair l’intent de mantenir la Cavalcada, malgrat la pluja, i altres van queixar-se del pla alternatiu.

Solución justilla, pero que también ha vivido con ilusión y disfrutado mi hija, así que gracias a todos los que se mojaron y continuaron para que los más pequeños pudiesen tener la cabalgata de reyes — Yoel (@yoelcp) January 5, 2024

Marta, a tu els reis et portaran carbó. Menys aparadors i més gestió. El pla B no estava ben preparat i no heu sigut àgils en desplegar-lo. Els que estavem al passeig hem esperat 1h extra ben xops enmig de la confusió, molts nens han marxat creient que no passaven. Autocrítica? — El Justicier (@ElJusticier2) January 5, 2024