Sabadell prepara un pla per evitar que la pluja faci cancel·lar la Cavalcada de Reis

Els Reis d’Orient arribaran a Sabadell aquest divendres, 5 de gener, amb novetats en el seu seguici i pendents del cel, ja que les previsions apunten que podria ploure. La Cavalcada es farà de sud a nord i s’allargarà des de les 17.30 h, amb la recepció reial, fins aproximadament les 21 h. Enguany hi haurà una nova carrossa, el 45% del vestuari de les comparses estarà renovat i s’incorporen músiques i elements visuals.

En canvi, no hi haurà campament reial a Fira Sabadell. I, a causa d’aquests canvis, serà una celebració un 8,5% menys costosa que l’any passat. El pressupost d’aquest 2024 és d’uns 207.722 euros, mentre que l’anterior van ser 227.000 euros aproximadament. El consistori preveu recuperar el campament reial l’any que ve, que és quan preveu culminar la renovació del vestuari i, també, estrenar noves carrosses per a Melcior, Gaspar i Baltasar, en les quals ja s’està treballant.

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha presentat aquest dimecres en roda de premsa a l’Ajuntament la Cavalcada de Reis 2024 i ha subratllat que el consistori té a punt un pla de contingència perquè “si el temps no acompanya puguin sortir el màxim nombre d’elements de la cavalcada”. Segons la quantitat de pluja es reduiria més o menys, començant per les comparses i la resta d’elements que acompanyen Ses Majestats, com els vehicles de llum i so (discomòbils). La intenció és mantenir tant com es pugui la sortida dels Reis d’Orient i els regals encara que això suposi fer una cavalcada de mínims.

Des del consistori s’ha volgut traslladar la qualitat artística de les diferents propostes de Nadal que s’han estrenat en els últims anys a la Cavalcada, com el Llaminer. Enguany, la seva carrossa serà la primera, i no l’última com l’any passat. També hi haurà una nova carrossa dels Astròlegs amb una nova comparsa d’11 planetes, i es manté el ball de Les Estrelles. Els Minairons també estrenaran vestit i la comparsa dels Carboners serà més extensa, amb un major nombre de participants.

Pel que fa a la música, hi haurà 11 temes nous creats específicament per a l’ocasió pel músic sabadellenc Xasqui Ten. I es passarà de dos a set discomòbils.

Recorregut

La plaça de la Nova Creu serà el lloc de recepció dels Reis d’Orient per part de l’alcaldessa i altres membres de la corporació local. Això serà les 17.30 h i l’arrencada de la Cavalcada està prevista a les 18 h. El recorregut serà l’habitual:

Carretera de Barcelona

Avinguda de Barberà

Rambla

Plaça del Doctor Robert (19 h aprox.)

Passeig de la Plaça Major

Passeig de Manresa

Via de Massagué

Avinguda de l’Onze de Setembre

Plaça de la Creu Alta (19.30 h aprox.)

Carretera de Prats de Lluçanès

Carrer de Francesc Layret

Avinguda de la Concòrdia (19.50 h aprox.)

Avinguda de Can Deu (21 h aprox.)

A l’avinguda de Barberà, 130–142; a la Rambla, 2 i a la plaça del Pi hi haurà espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda o amb targeta acreditativa de discapacitat. En aquest sentit, als primers 100 metres del recorregut s’abaixarà la intensitat del so per a les persones amb hipersensibilitat sensorial. La rebuda als Reis d’Orient tindrà traducció simultània a la llengua de signes i els llums que es faran servir durant la Cavalcada són de led i il·luminen de manera fixa les carrosses, sense ser estroboscòpiques ni fer flaixos.

Enguany no hi participaran les Vespes ni els Seat 600. Farrés els ha transmès un “gràcies enorme en nom de la ciutat” perquè feia dècades que ho feien, però ha apuntat que el motiu de no comptar amb ells es deu al “canvi de plantejament artístic” que es vol introduir entre aquest any i el vinent i, tal com ha dit, aquests vehicles no encaixaven en aquest model, “més que per un tema ambiental”.