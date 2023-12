Ni Vespa ni 600 a la cavalcada de Reis de Sabadell

Encara no es coneixen tots els detalls de la cavalcada de Reis del pròxim 5 de gener, però enguany hi haurà novetats. El seguici de vehicles històrics format per motos Vespa i cotxes Seat 600 no prendrà part de la cavalcada, tal com ha confirmat l’Ajuntament de Sabadell al Diari. La notícia ja la coneixen els dos clubs locals d’amants d’aquests clàssics i ha provocat una barreja de sentiments entre els seus socis.

Des del consistori s’assegura que la decisió es pren “per tal d’evitar les emissions que poden provocar aquests vehicles en un recorregut que va de punta a punta de la ciutat”. Fonts municipals afegeixen que sí que podran formar part de la comitiva que va a rebre l’Ambaixador reial i l’acompanya fins a la plaça de Sant Roc a final de desembre.

Punt final a una tradició

“Com a entitat tenim un dol; el soci s’ha enfadat”, reconeix la presidenta del Vespa Club Sabadell, Núria Teruel, que explica que “tots apostem per lluitar contra el canvi climàtic, però com a tradició ens sap greu. Cada vegada en trenquem més [de tradicions] i penses, n’hi ha per tant? Tothom espera els 600 i les vespes”. Fa més de 30 anys que les vespes han acompanyat els Reis d’Orient en la seva arribada a Sabadell, i la cavalcada del 5 de gener de 2023 haurà sigut l’última en què ho hauran fet.

Sobre la possibilitat d’acompanyar l’Ambaixador, la presidenta del Vespa Club apunta que no han decidit si hi participaran o no. Participar en la cavalcada implicava una preparació prèvia que es feia el mateix dia i dies abans als respectius locals dels clubs, preparant els regals que portaven els cotxes i les motos i la indumentària.

Al Club 600 de Sabadell la notícia també ha suposat un cop dur. Ho reconeix la seva presidenta, Pepi Jaime, que explica que “ens sap greu perquè feia 20 anys que hi participàvem, aquest hauria sigut el 21è, i considerem que no som realment tan contaminants perquè passem la ITV i tenim els cotxes al màxim arreglats”. Des del club creuen que aquesta activitat tenia arrelament entre la ciutadania i, és clar, entre totes les persones que pujaven als cotxes, ja que “era anar-hi amb l’avi, el tiet, el pare…”. Caldrà veure també si alguns membres del club volen participar en la recepció de l’Ambaixador. Les dues entitats sabadellenques seguiran organitzant les sortides que fan habitualment i participant en la resta d’activitats en les quals se les convida.