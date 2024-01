El Centre d’Esports desestima de manera definitiva la proposta del grup italià Holding Maraja

El Centre d’Esports ha dit prou. A través d’un comunicat, desestima de manera oficial la proposta del grup italià Holding Maraja per adquirir el club després d’uns dies d’incertesa, enfrontaments verbals a la llotja, creuament de comunicats i, sobretot, molts dubtes sobre el projecte de futur que plantejava uns canvis radicals en tots els àmbits en un moment decisiu de la temporada.

Són diversos els arguments que han fet prendre aquesta decisió. El club consdiera que s’han produït un seguit d’incompliments en l’acord previ establert, començant per la confidencialitat de les negociacions i acabant per les formes, tarannà mostrats pels representants del grup transalpí en la seva visita a la Nova Creu Alta en el partit Sabadell-Tarazona. Tampoc s’ha pogut constatar la solvència econòmica de l’operació i, en conseqüència, el Centre d’Esports ha optat per descartar la proposta i mantenir obertes altres vies que ara mateix té sobre la taula.

L’advocat i secretari del Consell, Lluís Salas, ha estat l’encarregat de dur les negociacions i ha informat la resta de components del Consell d’Administració de la situació i la decisió de “donar per resolt el contracte d’encàrrec professional per desistiment dels compradors”. També especifica que els actuals accionistes i Consell tenen la voluntat de fer tot el possible per impulsar l’entitat i dotar-la de recursos per continuar creixent”.

