El Trio Arriaga interpretarà peces de Benet Casablancas

El Trio Arriaga, que és el punt de trobada de tres solistes de reconegut prestigi, actuaran divendres al vespre al Teatre Principal, convidats per Joventuts Musicals de Sabadell, en el marc del Cicle de Cambra. Interpretaran cançons de Franz Shubert i del compositor sabadellenc, resident a la temporada de Joventuts, Benet Casablancas.

Com a conjunt, han participat en els millors festivals europeus, acompanyats de la gran majoria de les orquestres espanyoles i d’algunes de les millors d’Europa, han enregistrat més de 25 àlbums i són múltiples els guardons aconseguits en concursos nacionals, estatals i internacionals d’interpretació, que els avalen com un trio de referència de la seva generació. El Trio Arriaga està format per Juan Luis Gallego, al violí; David Apellaniz, al violoncel; i Daniel Ligorio, al piano.

A més, la formació està desenvolupant una intensa producció discogràfica amb alguns treballs que la crítica ja ha assenyalat com a referencials del repertori clàssic. És el cas de la integral de l’obra per a trio de Joaquín Turina, però també el d’obres de compositors catalans del segle XX.

La temporada de Joventuts Musicals continuarà amb el pianista Víctor Braojos, qui interpretarà obres de Franz Schubert, Marc Migó Cortés, César Franck i Ludwig van Beethoven. Serà el 24 de gener, al Saló del Teatre Principal.

El següent concert serà de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, sota el nom Amb permís de la reina. Inclourà música amb reconeixement reial, com la d’Henry Purcell, i de compositors apartats de la reialesa, com Charles Avison i John Irelant. També sonaran The Queen i Samuel Wesley.