El preu del lloguer assoleix xifres de rècord a Sabadell

El preu del mercat de lloguer va marcar un nou rècord a Sabadell el tercer trimestre de 2023 amb un preu mitjà a Sabadell de 753,08 euros segons les dades de les fiances dipositades a l’Incasòl en aquest període comprès entre juliol, agost i setembre de l’any passat.

Això vol dir que una persona sense fills, amb un sou net mensual mitjà a Sabadell de 1.824,2 euros, destina un 41,2% de la seva renda a pagar el lloguer. El cost de llogar un pis a Sabadell ha crescut pràcticament un 50% (49,77%) en l’última dècada, més del doble del que ho ha fet l’índex de preus de consum (IPC), en el mateix període: un 20,1%.

Sabadell és la quarta ciutat catalana de més de 100.000 habitants on el lloguer és més car, tot i que és la cinquena en població. Terrassa, tercera ciutat catalana en població, és la setena d’aquest tram amb el lloguer més car, 678,21 euros de mitjana el tercer trimestre de l’any passat, un 9,94% menys que Sabadell.

Poca oferta, molta demanda

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, el seu gerent, Miquel Àngel Vicente, remarca que des de fa anys estem davant d’un problema social que té moltes derivades, una de les quals és l’habitatge, però també apunta a l’atur, la precarietat laboral o manca de feina dels joves i la manca d’habitatge; tot, en un moment d’inflació en què hem arribat a veure preus mai vistos en electricitat i carburants, per exemple. “L’economia de mercat té aquestes fluctuacions. El preu del lloguer no pujarà infinitament, però estem en una etapa alcista, quan el lloguer es va desplomar del 2008 al 2014 ningú va dir res”, assegura Vicente.

El gerent de la cambra lamenta que “tenim un problema estructural de l’habitatge perquè en els últims 20 anys o més no se n’ha fet [de públic] i ara tenim una escassetat que aniria molt bé per ajudar els col·lectius vulnerables”. El sabadellenc creu que des de l’àmbit públic s’ha d’accelerar la construcció d’habitatge de lloguer protegit, alhora que aposta per agilitzar processos com l’atorgament de llicències per facilitar la rehabilitació i la reconversió de locals en habitatges.

Des del Sindicat de Llogateres de Sabadell, la portaveu Irene Silva assenyala que “la realitat de les famílies de la nostra ciutat és que cada vegada és més insostenible i molt difícil de poder accedir a habitatges adients a les seves necessites amb els seus ingressos” i es mostra convençuda que el preu continuarà pujant en els pròxims mesos. En el cas de les cerces als portals web, des del sindicat subratllen que els preus que es troben a tots els barris de Sabadell van dels 680 als 850 euros per pisos d’una habitació.

Pendents de la limitació de rendes

Tant la Cambra de la Propietat com el Sindicat de Llogateres compten que en els pròxims mesos s’apliqui la limitació de rendes del lloguer, però ho esperen en sentits oposats. La Cambra denuncia que aquesta política farà treure pisos del mercat de lloguer, que encara s’encarirà més per manca d’oferta. I, en canvi, el Sindicat de Llogateres asseguren que “els preus del lloguer encara pujaran fins que no siguin declarades les àrees tensionades de manera oficial, Sabadell és una d’elles, i es puguin regular els preus dels lloguers de manera gradual a mesura que vagin acabant els contractes”.