Rebaixes 2024 a Sabadell: què haig de saber?

Els cartells de ‘Rebaixes’ han tornat als aparadors de les botigues de Sabadell. Com és habitual cada any, en aquest període es viu la campanya de descomptes en els comerços després de la celebració nadalenca. Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Sabadell s’han recordat a la ciutadania alguns aspectes que cal tenir en compte a l’hora de comprar un producte o servei en rebaixes.

Els productes rebaixats han de mostrar el preu antic i el rebaixat, i han de tenir les mateixes garanties i qualitat que abans dels descomptes. A més, els articles han d’haver estat a la venda amb anterioritat.

Pel que fa a les condicions de venda, l’establiment ha de mantenir els mateixos criteris que durant la resta de l’any. Si l’establiment fa un val de compra per bescanviar el producte adquirit –que és una acció voluntària per part del comerciant– durant les rebaixes, l’ha de fer pel preu realment pagat pel producte. A més, un cop anunciades les rebaixes d’un determinat producte per a una temporada determinada, l’establiment ha de disposar d’un nombre suficient de productes idèntics a l’ofert per tal de vendre’ls en les mateixes condicions anunciades. Aquest estoc serà proporcional a la durada de la venda en rebaixes i a la publicitat feta.

Recomanacions

L’OMIC recomana identificar quins són els productes realment rebaixats. Es poden trobar, en el mateix comerç, els articles rebaixats juntament amb d’altres que no ho estan. En tot cas, a l’establiment han d’estar ben diferenciats els uns dels altres. Es recorda conservar els catàlegs comercials, la publicitat, les instruccions amb els preus i les característiques de l’article i demanar la factura o el tiquet de compra, amb la referència concreta de l’article que es compra. En quant al canvis cal preguntar si els accepten ja que no hi ha cap obligació de canviar un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï l’establiment comercial.

Pel que fa a les compres en línia, la llei atorga als consumidors un període mínim de 14 dies per retornar el producte adquirit, excepte productes personalitzats, peribles, que no es puguin reutilitzar. És molt important la informació sobre la política de canvis i davant del dubte, es recomana contactar amb l’empresa virtualment perquè resolguin les qüestions plantejades.

Campanya informativa als establiments comercials

L’Ajuntament sabadellenc va realitzar una campanya informativa de consum durant el mes d’octubre als establiments de l’eix comercial del barri de Sol i Padrís amb l’objectiu d’ampliar i millorar la informació a comerciants sobre els drets de les persones consumidores. El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona és qui s’encarrega de realitzar les visites als establiments comercials.

Les visites van servir per assessorar sobre la normativa relacionada amb la defensa dels drets de les persones consumidores (horari comercial, retolació, publicitat, existència de clàusules abusives, seguretat dels productes…). Així mateix, es va facilitar als comerciants que ho necessitaven la cartelleria i fulls de queixes o reclamacions que cal tenir a disposició dels clients.