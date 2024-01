Compte enrere pel tancament del restaurant de la Mola: “Farem xivarri”

Queden menys de dues setmanes perquè el restaurant de la Mola abaixi la persiana. El tancament, el pròxim 22 de gener, s’allargarà durant un període llarg, durant el qual la Diputació de Barcelona té previst desenvolupar un seguit d’actuacions a l’entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Després de la controvèrsia generada aquests mesos per la decisió de no renovar la concessió a l’actual gestora, la família Gimferrer ha anunciat els darrers moviments previstos abans de deixar l’espai de restauració, que han regentat durant gairebé sis dècades. Així, després que el passat cap de setmana es tanqués el període de recollida de signatures, es preveu que el pròxim dimecres es faci entrega de les firmes a l’Ajuntament de Matadepera i, dijous, es presentin a la seu de la Diputació de Barcelona.

El pròxim 20 de gener, a més, està prevista una concentració al cim de la Mola, per a la qual Gemma Gimferrer avisa: “Mirarem de fer xivarri, a veure si ho senten molt fort”. Ella mateixa ha denunciat darrerament el tracte rebut per part de l’administració, que ha volgut evitar el soroll i garantir un punt final sense enrenou.

Les queixes de la família

L’objectiu amb les accions anunciades és mostrar la disconformitat amb una decisió de la institució que obligarà a replantejar el model d’explotació de l’espai. Segons la Diputació, la intenció és adaptar el negoci al cim de la Mola a la normativa europea vigent, oferint alhora nous serveis que s’aniran coneixent en els pròxims mesos.

L’indret, que rep al voltant d’uns 300.000 visitants anualment, experimentarà una transformació global que ha deixat per ara sense feina al voltant d’una vintena de treballadors de l’equipament. A banda, una de les qüestions que més ha preocupat la família ha estat el futur de les mules que treballen i viuen a l’emplaçament i que acostumen a pujar tots els materials i productes que s’ofereixen al restaurant. De moment, els animals no tenen un destí clar i les particularitats per garantir-ne la supervivència ha encès les crítiques de Gimferrer.