10.000 firmes contra el tancament del restaurant de la Mola

10.000 firmes en contra del tancament del restaurant de la Mola. És el balanç presentat dilluns a la Diputació de Barcelona per part de la família Gimferrer, que gestiona l’espai des de fa 58 anys. L’acte d’entrega de les signatures va escenificar la força d’un ampli col·lectiu en suport del servei actual, que finalitzarà la seva activitat el pròxim 22 de gener un cop s’esgoti la concessió. “Estem molt agraïts per totes les mostres d’estima que hem rebut els últims mesos”, resumeix Gemma Gimferrer.

L’acció, que no té recorregut des d’un punt de vista legal ni canviarà el destí del servei de restauració, és un gest més per mostrar el rebuig a la decisió presa per la institució, que va anunciar fa uns mesos la seva voluntat de transformar tot l’entorn del cim i repensar el model de gestió de l’indret. De fet, la família Gimferrer preveu alguna iniciativa en la mateixa direcció abans del tancament definitiu.

Un futur encara incert

La Diputació de Barcelona engloba un conjunt d’accions previstes per la Diputació al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que ha d’experimentar a partir de l’any que ve una transformació en diferents àmbits. Un cop finalitzi aquest procés, s’estudiaran els serveis i propostes a realitzar a la zona.

Tot i que la porta a reobrir més endavant el restaurant es manté oberta, l’encara gestora admet que és molt difícil pensar que siguin ells qui continuïn amb el control en el futur. La complexitat per baixar tot el material del cim i garantir la supervivència dels animals que hi ha fa pensar a Gimferrer que l’adeu al cim, per part seva, serà definitiu.