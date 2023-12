La transformació de l’entorn de la Mola s’allargarà almenys dos anys

A poc a poc es van coneixent nous detalls sobre els plans de la Diputació de Barcelona -encarregada de la prestació- a l’espai de restauració de la Mola. L’equipament tancarà el pròxim 22 de gener, després que l’ens no hagi renovat la concessió, que des de fa gairebé sis dècades es troba en mans de la família Gimferrer.

La decisió s’emmarca en un conjunt d’accions previstes per la Diputació al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac , que espera experimentar a partir de l’any que ve una transformació en diferents àmbits. Un d’ells, el servei de restauració. Però no serà l’únic.

De fet, fonts de l’organisme situen al llarg del 2024 i el 2025 el desplegament de serveis d’informació i difusió del patrimoni natural i cultural, així com les visites guiades. Uns terminis que situen el tancament del restaurant, almenys, al llarg de tot aquest període de canvis. “A mesura que vagin avançant les actuacions de condicionament i millora del recinte es podran posar en marxa diferents serveis“, detallen les citades veus.

Veus contràries a la decisió

De moment, l’encara gestora de l’espai gastronòmic ha expressat repetidament la seva disconformitat amb la decisió presa per la institució pública. Gemma Gimferrer alerta que des de la Diputació no han calibrat l’impacte en l’entorn i els animals que són a l’indret, més enllà de la vintena de treballadors que es quedaran sense feina. Per això, han demanat allargar la concessió “fins que la Diputació tingui un projecte” més definit per a l’espai. A més, avisa, baixar tot el material existent té un cost i una dificultat molt elevats.

Entitats i altres col·lectius de diversos àmbits han mostrat en les últimes setmanes el seu suport a la gestió actual. De fet, la mateixa Gimferrer ha destacat l’obtenció de més de 6.000 firmes demanant que es faci marxa enrere en el tancament del restaurant. Aquest dimecres, el cim acollirà una concentració al migdia on s’espera que es puguin expressar les mostres de suport a l’actual gestora després d’anunciar-se l’obligat adeu.

A banda, el pròxim dia 18 de desembre al migdia, una delegació té previst anar fins a la seu de la Diputacio de Barcrlona, a la rambla de Catalunya, per fer entrega de les signatures en senyal de descontent amb el posicionament adoptat per l’administració. La decisió, però, és ferma i la família es resigna a abandonar un espai on van entrar fa 58 anys.