Veïns de Montcada i Reixac contra la reconversió turística del Rec Comtal

L’Associació de Veïns de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, s’oposa a l’ús turístic que es vol donar al Rec Comtal, la séquia que entre els segles X i XIX va abastir d’aigua la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament de la capital va anunciar una inversió de 2,9 milions d’euros procedents dels fons Next Generation per a crear-hi una ruta verda entre els barris de Vallbona i Trinitat Vella per desconcentrar l’oferta turística de la ciutat, creant nous atractius que apostin per la sostenibilitat i la renaturalització d’espais. Els veïns consideren que això contradiu el Pla Director del Rec, que preveia recuperar la séquia al voltant de lògiques comunitàries, educatives, culturals, històriques i mediambientals.

La previsió de l’Ajuntament de Barcelona és destinar els 2,9 milions d’euros al Consorci del Besòs perquè assumeixi les obres de recuperació, una actuació que es preveu començar properament i que s’inclou en el Pla Director acordat ara fa un any amb el consistori montcadenc. La iniciativa és ben valorada des de l’associació veïnal perquè implicarà millores en un entorn on cal actuar per a conservar-ho i fer relluir el seu capital històric, i reclamen que s’ampliïn als 12 quilòmetres del Rec Comtal i no només en el traçat marcat.

Contra l’explotació turística

“Sabem que la recuperació que es faci al barri de Vallbona afecta directament a les dinàmiques socials i econòmiques de Can Sant Joan, necessitem inversions i millores en els barris des de fa molt de temps”, destaca el portaveu de l’associació, Antonio Alcántara.

No obstant, no comparteixen l’esperit vinculat a l’explotació turística de la séquia, conat que el Pla Director preveu plantejar recuperar-la al voltant de lògiques comunitàries, educatives, culturals, històriques i mediambientals. “Pensem que les accions que es portin a terme al voltant de la dignificació, recuperació i difusió del Rec Comtal han d’estar vinculades a lògiques públic-comunitàries, que se situïn en un model de gestió comunitària arrelada al territori i en un marc d’economia social i solidària i, per tant, que les accions surtin des del barri i reverteixin en el barri”, destaca el portaveu veïnal.

“No compartim que el principal motiu per a millora del Rec Comtal sigui la descentralització turística, i ens preocupa que la recuperació d’aquest patrimoni quedi vinculada a lògiques de gestió extractivista que situen el benefici econòmic d’uns pocs per damunt de les necessitats dels barris i de veïnat que l’habita”, conclou Alcántara.