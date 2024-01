Sílvia Pérez Cruz, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès a la Faràndula

L’Orquestra Simfònica del Vallès presenta a la Faràndula un programa protagonitzat per la violinista Marta Cardona, dedicat a la música llatinoamericana amb la participació de la cantant empordanesa Sílvia Pérez Cruz. El programa inclou Carlos Gardel, Astor Piazzola i Atahualpa Yupanqui.

Gardel és una llegenda del tango argentí i Yupanqui és un destacat cantautor argentí famós per les seves cançons folklòriques. Piazzolla és conegut com el creador del tango nou i la seva música combina elements tradicionals amb innovacions. Per tant, serà un concert únic que combinarà el tango argentí clàssic de Gardel, el tango modern de Piazzolla i la música folklòrica de Yupanqui amb la col·laboració especial de la veu de Pérez Cruz.

Amb una extensa gamma vocal, la cantant empordanesa guiarà un viatge a les melodies del continent sud-americà passant amb gran facilitat de registres suaus i melòdics fins a moments d’intensitat i passió. La seva manera d’interpretar les cançons és d’una enorme expressivitat i sensibilitat.