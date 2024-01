El Can Rull goleja al Sabadell Nord al derbi

El Can Rull ha superat al Sabadell Nord (5-2) en un primer derbi del 2024 que ha tingut de tot: quatre penals, dues expulsions, set gols i un jugador fent de porter els últims minuts. El conjunt d’Alfonso Martínez ha controlat el marcador des de l’inici i ha completat una gran golejada per a agafar confiança. No obstant això, als primers minuts ha sortit millor l’equip de Ca n’Oriac, amb major domini i alguna arribada. La primera ocasió, però, ha estat per a Marc Suárez en una errada defensiva que ha salvat el porter.

Només ha estat l’avís abans de la tempesta. Pocs instants més tard, José Enrique Santander amb una rematada creuada ha avançat als locals i a la jugada posterior, Dani Domínguez ha transformat el primer penal de la tarda. La reacció també ha arribat des dels onze metres i Eric Tompkins ha retallat distàncies abans de l’equador del primer temps. El gol ha donat ales al Sabadell Nord que ha gaudit dels seus millors minuts. La més clara l’ha tingut Ayman Hasni que, després de regatejar al porter, ha vist com un defensor evitava el gol sobre la línia.

Abans del descans, la sentència

I de perdonar, ho ha pagat l’equip de Cristian Barea. Abans del descans, el Can Rull ha sentenciat. Primer ha estat Marc Suárez que ha aprofitat una bona desmarcada per a superar al porter i, el mateix Suárez ha provocat un penal comès pel porter. L’infortuni ha estat encara major per als de Ca n’Oriac quan Anthony Assaker ha aturat la pena màxima i el rebot a Alejandro Mallen, però res ha pogut fer al tercer intent d’un Eric Bellon que ha posat el 4 a 1 al descans. Ha buscat la reacció Barea després del pas per vestidors amb quatre canvis. No obstant això, una nova acció de Marc Suárez ha tancat el partit amb el cinquè.

També Lluri Granado ha tingut la seva dosi de protagonisme amb dues aturades salvadores a xuts d’Eric Tompkins des de la frontal. No ha hagut d’intervenir, però, en el quart i darrer penal del partit. Erik Arrabal ha enviat el seu llançament des dels onze metres molt desviat. Qui ha estat més encertat és Ayman que amb un control de fantasia ha superat un defensor i al porter per a reduir la distància. A la celebració del gol ha vist la segona groga Abde Hassidou i, pocs minuts més tard, ha estat el porter Anthony qui ha hagut de marxar cap als vestidors abans de temps.

Una tarda nefasta per al Sabadell Nord que ha acabat amb nou futbolistes i el jugador, Alex Sola, sota pals. A l’altra cara de la moneda, el Can Rull ha sumat una golejada que l’alça fins a la setena posició i l’omple d’optimisme en aquest tram final de la primera volta.