Sanitat equipara el tabac escalfat al tradicional i prohibeix els productes amb aromatitzants

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un decret que equipara la regulació del tabac escalfat a la de les cigarretes tradicionals i prohibeix els productes amb aromatitzants. A més, s’obliga que en l’etiquetat figurin les advertències que tots aquests productes són perjudicials per a la salut. Aquesta normativa afecta només el tabac escalfat i no tots els dispositius de vapeig. El Ministeri de Sanitat està treballant per regular aquests productes.

En concret, s’amplia la prohibició de comercialitzar productes del tabac amb aroma característic o que continguin aromatitzants en els seus components (com ara filtres, papers per fumar, envasos o càpsules) o qualsevol altra tècnica que permeti modificar l’olor o sabor dels productes o intensificar el fum. Els filtres, papers i càpsules no podran contenir tabac ni nicotina.

Aprobamos en Consejo de Ministros: – El tabaco calentado tendrá la misma regulación que el tabaco convencional. – Se prohíben los aromatizantes en productos del tabaco (filtros, papeles, cápsulas, etc). Además estamos trabajando en el Plan Integral de Prevención y Control del… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) January 16, 2024

Els productes de tabac escalfat hauran d’incloure en el seu embalatge exterior el següent missatge informatiu: ‘El fum del tabac conté més de 70 substàncies cancerígenes’. També hauran d’adjuntar les corresponents fotografies.

El govern fa la transposició així d’una directiva europea. Aquest decret entrarà en vigor en tres mesos des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).