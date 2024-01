Els productors d’oli del Vallès busquen obtenir una Denominació d’Origen pròpia

Els productors d’oli del Vallès Occidental i Oriental alerten que la sequera i les plagues, principalment de senglars, ha deixat la producció d’enguany sota mínims, per sota del 10% del que es podria obtenir. El col·lectiu adverteix que aquesta davallada podria afectar en la consolidació d’una clientela habitual de cara al futur.

L’oli vallesà s’ha vist lleugerament beneficiat per l’increment de preus que afecten els olis que es poden adquirir en botigues i grans superfícies. El col·lectiu treballa per obtenir una Denominació d’Origen Pròpia, l’Oli del Vallès, que aglutinaria d’entrada els 17 productors del Vallès Oriental, on principalment s’hi crea la varietat Vera i obrint la porta als elaboradors del Vallès Occidental, on hi ha oliveres en municipis com Castellar o Sentmenat. Es tracta d’una cursa de fons que ha de passar indefugiblement per Brussel·les, motiu pel qual s’hi té una mirada llarga.