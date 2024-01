El nou cotxe de luxe d’una funerària de Sabadell

No és massa freqüent veure un Maserati pels carrers de Sabadell, però des de finals del 2023 és una mica més fàcil poder creuar-se amb un vehicle de la prestigiosa marca d’alta gamma italiana.

El motiu és la recent adquisició de la funerària Torra SA d’una unitat per incloure’l a la seva flota de vehicles fúnebres, formada per vehicles de marques com Mercedes Benz i Jaguar. “Aquest és el primer vehicle híbrid que disposa Torra. Actualment, els vehicles elèctrics funeraris es fan amb plataformes de la casa Nissan, i consideràvem que no són prou representatius per aquest tipus de serveis”, apunta Xavier Pons, gerent de la funerària Torra SA, mentre detalla que “els nostres vehicles els comprem a Itàlia, ja que a disseny, són molt més vistosos que les carrosseries a Catalunya, o Espanya”.

El vehicle en qüestió és un Vekal Maserati Ghibli Hybrid GT, amb 330 CV de potència, i amb un preu superior als 100.000 euros que ha estat fabricat per l’empresa italiana Biemme, especialitzada a transformar vehicles d’alta gamma en cotxes fúnebres. Fer el darrer viatge amb aquesta unitat, però, té un preu superior que fer-ho amb altres vehicles. “Mercedes també disposa de productes híbrids, però com que era el primer, es va considerar que fos totalment diferent dels models normals“, afegeix Pons.