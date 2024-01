VÍDEO | Crema a la C-58 un camió que transportava rentadores

Ensurt aquest dijous a primera hora per un incendi que ha tingut lloc a la C-58, a tocar de la coneguda popularment com la rotonda de l’Ikea, al Centre Comercial Via Sabadell. Un camió, que transportava rentadores -amb una càrrega de més de 3.000 quilos- s’ha incendiat poc després de les cinc de la matinada, segons fonts oficials.

Tres dotacions dels Bombers s’han desplaçat fins al lloc ràpidament. El foc, que ha afectat només el vehicle, no ha causat danys personals i el cos no ha hagut d’evacuar cap ocupant, ja que ja havien sortit del camió. El moment ha estat captat per un altre conductor, que ha publicat un vídeo a les xarxes socials.