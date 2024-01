Els CDR de l’Operació Judes demanen suspendre la causa per la possible aprovació de la Llei d’Amnistia

Els CDR de l’Operació Judes -entre els quals hi ha tres sabadellencs- han presentat un escrit amb diverses al·legacions, entre les quals hi ha la petició de suspendre la causa per la possible aprovació de la Llei d’Amnistia. Els advocats també plantegen la manca de competència de l’Audiència Nacional per jutjar els fets i denuncien les “nombroses vulneracions de drets fonamentals” patides pels encausats al llarg de tot el procediment. La sala penal de l’AN ha admès a tràmit l’escrit i ara haurà de resoldre aquestes qüestions prèvies, ha explicat Alerta Solidària en un comunicat.

✋🏾 Amb tranquil·litat, dient-ho tot pel seu nom… A l’Audiència Nacional. Ahir la Sala Penal admetia a tràmit l’escrit de 115 pàgines en que es recullen les irregularitats de la instrucció del cas @Detingudes23S ✊🏾 Sense confiar en la seva justícia però amb el cap ben alt! pic.twitter.com/2IeWtfcZZM — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) January 18, 2024

El plec de consideracions, de 115 pàgines, és un “qüestionament clar i directe al mode amb què s’ha realitzat la instrucció del cas” per part de magistrat Manuel García Castellón, apunta Alerta Solidària, que ha remarcat que la sala penal ha donat trasllat a la resta de parts perquè es posicionin sobre les qüestions plantejades.

Alerta Solidària ha denunciat que els terminis en el moment processal actual són molt breus i l’Audiència Nacional “ha posat la directa, no donant cap marge temporal extra”. Recollits ja els escrits de les acusacions, on la fiscalia arriba a sol·licitar fins a 27 anys de presó per alguns dels encausats, pertoca ara presentar els escrits de la defensa.