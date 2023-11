L’Audiència Nacional envia a judici els CDR de l’Operació Judes per terrorisme

L’Audiència Nacional ha acordat l’obertura de judici oral per terrorisme contra dotze CDR de l’Operació Judes. Entre els acusats d’aquesta operació policial hi ha tres sabadellencs: Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero.

En concret, confirma la resolució de conclusió de sumari que ja va dictar el jutjat central d’instrucció número 6 de la mateixa Audiència Nacional el 27 d’abril, que mantenia el processament per pertinença a organització terrorista contra 12 dels 13 CDR detinguts. Per a un d’ells, el també sabadellenc Xavi Duch, es es va arxivar.

A més d’atribuir als dotze processats el delicte de pertinença a organització terrorista, a vuit d’ells també els atribueix el de tinença, dipòsit i fabricació d’explosius de caràcter terrorista.

Els magistrats de la secció tercera han confirmat la decisió del jutge instructor, Manuel García Castellón, i ara caldrà que l’acusació i les defenses presentin els seus escrits i fixar data de judici.

Rebutja totes les al·legacions i recursos

Alerta Solidària havia denunciat que el jutge no havia lliurat a les defenses el contingut de les diligències secretes fins pocs dies abans que es tanqués el sumari per primer cop, malgrat les diferents resolucions que ordenaven al magistrat el lliurament d’aquest contingut. Les defenses es van quedar sense marge de maniobra per actuar i per això van demanar allargar la instrucció malgrat el sumari estava tancat.

En aquesta nova resolució, l’Audiència acorda l’obertura de judici oral i rebutja totes les al·legacions i recursos. Demana a les parts que redactin els seus escrits de conclusions.

Alerta Solidària ha denunciat la “pressa” que ha tingut l’Audiència Nacional per avançar cap al judici abans que es faci efectiva una possible llei d’amnistia que podria incloure aquests encausats. “L’Audiència Nacional marca perfil propi i mou fitxa per enjudiciar i cloure una de les operacions de l’Estat més brutes de la repressió contra l’independentisme català”, ha conclòs.