El Pax Cor de Cambra actua a la Parròquia de la Santíssima Trinitat

Diners

La Cambra de Comerç gestiona més de 60.000 vals escolars en el primer curs de la implantació de l’ajut

L’entitat valora de manera positiva l’impacte econòmic de la campanya impulsada per la Generalitat, ja que la resposta que ha rebut per part dels establiments comercials que hi han participat ha estat molt satisfactòria