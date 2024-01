CE Mercantil i CE Sabadell es veuen les cares al derbi de Divisió d’Honor Juvenil

CE Mercantil i CE Sabadell es veuran les cares al Municipal Joan Murtró aquest diumenge (16:30h) al derbi de la Divisió d’Honor Juvenil. Acabada de començar la segona volta de competició, ambdós equips buscaran un triomf que pot ser de gran importància en els seus objectius, en un partit històric per al futbol formatiu de la ciutat.

Els mercantilistes arriben al duel en una zona privilegiada. El conjunt de Carlos López es troba setè classificat amb 23 punts i està signant una temporada històrica per a l’entitat. L’aturada nadalenca no ha fet baixar pistonada a un Mercantil que va empatar al difícil camp de la Damm a la darrera jornada. “La millor notícia és que hem començat l’any al mateix to competitiu que el vam acabar. Estem en un moment històric, però està tot molt igualat i no ens podem refiar. L’objectiu continua sent estar a prop dels punts a cada partit”, explica el tècnic.

Un dels noms propis del CE Mercantil les darreres temporades és el davanter Miguel Expósito. Amb el seu gol al Feliu i Codina del passat dissabte, l’atacant blaugrana s’ha situat com a màxim golejador històric del juvenil A del club empatat amb Sergio López (33 gols). “Ell ha confiat sempre en el club i quan el veus en el dia a dia valores molt més tot el que fa. Estava jugant molt bé i li faltava el gol que a les últimes jornades sí que està trobant. Està a punt d’assolir una fita històrica i estem convençuts que a la segona volta ens donarà molt”, afirma el seu entrenador, Carlos López.

El Sabadell arriba amb més urgència

Per al CE Sabadell el partit és especialment important per la major urgència a la taula. L’equip d’Albert Milà es troba amb 19 punts, dos per sobre de la zona de descens i arriba al duel després d’empatar davant un rival directe, el Racing Zaragoza. “L’equip arriba molt bé. Venim de dos partits on vam merèixer més i, malgrat que la puntuació és baixa, estem amb confiança”, diu Milà.

Un davanter del Sabadell també ha estat notícia a les últimes hores. Alya Camara ha renovat la seva vinculació amb el Centre d’Esports fins al 2026 en una clara aposta de l’entitat pel jugador format al FutBaseCES. Com a peça cabdal del juvenil arlequinat, Camara és el màxim golejador de l’equip amb vuit gols en quinze partits de lliga i porta al club des que era prebenjamí. L’any passat ja va ser una de les claus de la permanència de l’equip després d’haver jugat la primera meitat de temporada amb el juvenil ‘B’.

Els tècnics esperen un duel igualat

“Serà un partit molt disputat i els dos necessitem els punts. Esperem aconseguir el triomf, però que el Sabadell aconsegueixi l’objectiu i puguem gaudir del derbi molts anys. És històric per la ciutat i ho hem de valorar com a tal”, reflexiona Carlos López. “En un derbi no valen les dinàmiques. Ells arriben amb millors registres, però durant el partit juguen un paper important molts factors. Hem de jugar tranquils i saber que les coses ens sortiran. Serà un duel maco”, afirma Albert Milà. Al duel de la primera volta a Olímpia, els mercantilistes es van imposar (0-1) amb un gol de l’exarlequinat Pau Fernández a la segona meitat.

/Lluís Franco