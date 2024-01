Remuntada de permanència del Sabadell davant el Celta Fortuna (2-1)

Sensacional. El Sabadell d’Óscar Cano continua llançat. Ni el poderós Celta Fortuna ni la desastrosa actuació arbitral han pogut frenar el conjunt arlequinat, que encadena la tercera victòria consecutiva i s’acosta encara més a la permanència. A la segona meitat, dos dels nouvinguts en aquest mercat d’hivern, Abde i David Soto, han propiciat l’èxtasi de l’afició a la Nova Creu Alta.

Ha repetit Óscar Cano l’onze de Palamós, aplicant allò que no es toca res quan funciona. El guió ha estat el previst: possessió pel filial del Celta i un Sabadell ordenat, disciplinat i lluitador que buscava la velocitat d’Abde i, sobretot, Vladys per sorprendre. L’ucraïnès s’ha convertit en un maldecap constant per la defensa visitant, en especial pel seu marcador Yoel Lago.

Tot i tenir la pilota, li ha costat al Celta Fortuna trobar espais davant la teranyina arlequinada. I en última instància ha topat amb Ortolá, molt segur en cada intervenció. El Sabadell no només s’ha conformat a plantar cara i frenar el rival sinó que ha arribat amb perill a l’àrea de César Fernández. Moyano ha arribat molt forçat a una centrada de Toni Herrero i Manu Fernández ha tallat una pilota d’Astals que buscava Abde per rematar a plaer.

Quan la igualtat estava instal·lada sobre la gespa ha aparegut el trident arbitral per decantar la balança. L’assistent Rita Cabañero s’ha menjat un clamorós fora de joc que ha acabat en córner i en el seu llançament, molt tancat, Javi Rodríguez ha introduït la pilota a la porteria arlequinada… amb la mà. Ha estat claríssim i això han protestat els locals. La resposta del col·legiat Álvaro Cánovas-Villarrubia ha estat la targeta groga per a Ortolá i el segon tècnic, Elías Martí.

Ha començat així el show arbitral. Només cinc minuts després, el de Benidorm ha assenyalat penal en una caiguda d’Alfon després que Carles Salvador toqués clarament la pilota en el seu rebuig. El llançament de Damián Rodríguez s’ha estavellat en el pal esquerre i en l’acció següent, Vladys ha caigut a l’àrea i l’àrbitre no ha volgut saber res, encenent encara més la Nova Creu Alta. La primera meitat ha acabat enmig de l’escàndol i l’esbroncada al trident arbitral.

Abde i David Soto

A la represa, l’escenari semblava idoni pel Celta, amb avantatge i possibilitat de trobar espais. Però el Sabadell mai ha perdut la cara al partit. Ha tingut paciència i amb una gran capacitat de sacrifici no només ha desactivat el filial ‘celeste’ sinó que ha començat a posar setge l’àrea visitant. Li ha costat generar ocasions, però la primera ha trobat porteria: una gran assistència d’un incansable David Astals ha trobat la genialitat d’Abde, qui ha fet un control extraordinari i després, amb una sang freda impressionant, ha superat el porter César Fernández.

L’empat ha activat encara més l’equip d’Óscar Cano, qui havia fet entrar David Soto per Marc Domènech. I precisament l’exjugador de la Ponferradina s’ha convertit en el gran protagonista amb una canonada que ha significat el 2-1, després que Marru fregués el gol en l’acció anterior. Èxtasi total en una Nova Creu Alta bolcada amb els seus. Ricard Pujol i Raúl Baena han entrat per resistir. El Sabadell suma tres punts d’or i la permanència pot estar a un o dos punts al final de la jornada.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; David Astals, Pau Resta, Amelilbia, Toni Herrero, Carles Salvador (Ricard Pujol, m. 85), Moyano, Álex Gualda, Vladys (Raúl Baena, m. 85), Marc Domènech (David Soto, m. 55) i Abde Damar (Marru, m. 75).

Celta Fortuna: César Fernández; Manu Fernández, Yoel Lago (Javi Domínguez, m. 46), Joel López (David de la Iglesia, m. 46), Miguel Román, Damián, Javi Rodríguez, Antañón (Bruno Iglesias, m. 72), Fer López (Raúl Blanco, m. 67), Dani González (Pablo Durán, m. 60) i Alfon.

Àrbitre: Álvaro Cánovas-Villarrubia (Comitè valencià). Grogues: Ortolá, Carles Salvador, Elias Martí (segon tècnic); Yoel Lago;

Gols: 0-1, minut 31: Javi Rodríguez; 1-1, minut 64: Abde; 2-1, minut 83: David Soto.

Incidencies: 3.645 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO