Óscar Cano: “El nostre equip té una capacitat infinita per no rendir-se”

Óscar Cano ha mostrat una absoluta serenitat a la roda de premsa tot i la gran remuntada del seu equip. Satisfet per resultat i la feina dels seus jugadors, el tècnic del Centre d’Esports no vol un excés d’eufòria després d’encadenar tres victòries consecutives i fer un ’13 de 21′ des de la seva arribada a la banqueta. El Sabadell acaba la jornada 20 a només un punt dels llocs de permanència que marca el Cornellà ara mateix.

SENSACIONS DEL PARTIT: “El partit ha sigut molt maco, sobretot pels aficionats que els agrada el futbol, amb intercanvi de cops… El Celta ha començat millor i penso que nosaltres hem tingut un excés de respecte. Creure que es poden fer les coses i assolir l’objectiu parteix del desig i la qualitat dels jugadors, és evident, però també és important tenir el convenciment que la por no apareixerà en cap moment. No podem sortir amb por. A vegades, el marcador en contra i veure que et podien fer el 0-2 amb el penal ens han fet reaccionar. Perds aquesta por i el respecte i a partir d’aquí, podem veure el millor d’aquest Sabadell. Tenim uns jugadors amb una capacitat infinita per no rendir-se, una resistència terrible… Aquest equip té un nivell superior del qual pensen els mateixos jugadors”.

LA REMUNTADA: “La segona part ha estat meravellosa. Pràcticament, no hem patit situacions de gol del rival i, en canvi, nosaltres hem menjat terreny, hem pressionat millor, incomodant a la primera línia perquè no tinguessin avantatge en el nostre camp i així ha arribat la remuntada. I després del 2-1, com va passar a Cornellà, l’equip ha sabut gestionar molt bé els últims minuts. Voldria destacar una situació: la gestió ha partit dels mateixos jugadors: Raúl Baena i Moyano han tancat les línies i el joc exterior perquè estan al camp i tenen aquesta responsabilitat”.

RESPOSTA IMMEDIATA DELS FITXATGES: “Gairebé sempre les mirades es dirigeixen sempre cap a la banqueta i els futbolistes, però aquí hi ha un arquitecte molt clar que és Carlos Rosende. Ell està molt per sobre de la mitjana dels directors esportius i ho ha demostrat sobradament. Quan ell comença a treballar, el Sabadell està a vuit punts de la permanència, no guanyem a Teruel i Arenteiro… No és fàcil convidar a jugadors per unir-se a un projecte que té olor de perdedor. En canvi, Rosende ha aconseguit que vinguin dos futbolistes que estaven en clubs de play-off i han marcat gols importants, a més de Carlos Salvador que està oferint un gran rendiment. Ell sap més que tots nosaltres, ensenya als entrenadors i companys on han d’ubicar-se. Ho fa amb silenci, donant exemple. És un lideratge sense fer soroll i necessitem això. Raúl Baena és un altre cas semblant: surt al final amb un somriure per fer el que calgui. Com no correrà un jugador jove veient aquests dos veterans?”

MENTALITAT POSITIVA: “És un tema molt important, però jo com a molt, podria remoure el vestidor. No puc introduir al cap d’un jugador una cosa que ell no tingui. Existeix l’aprenentatge en funció a com estàs format genèticament. Els entrenadors podem donar estímuls i aquest equip té molt d’orgull i això és molt important pensant en tot el que vindrà en aquesta segona volta”.

NOVA CREU ALTA, TRES VICTÒRIES: “És meravellós l’ambient que ha generat aquest equip. No és fàcil veure un equip centenari en hores baixes, en llocs de descens, i el motor de tot el que passi a la gespa té l’origen a la graderia. Intentarem donar a l’afició, amb independència del resultat final, el que hem fet en aquest partit. Amb el seu suport, guanyarem molts punts a casa i gran part de la permanència passa per fer de la Nova Creu Alta un estadi molt incòmode pels rivals”.

A UN PUNT DE LA PERMANÈNCIA: “Hem de continuar igual, ser realistes i pensar en el pròxim partit. Treure’s els elogis de sobre després d’una victòria davant un gran rival i treballar durant la setmana per donar dissabte la millor versió contra el SD Logroñés. No ens podem creure que per guanyar al Celta Fortuna o sumar els últims 9 punts, ja ho tenim mig fet. El futbol no té memòria i tots els equips tenen les seves dinàmiques. Ara, nosaltres estem en la bona, però sempre amb la màxima humilitat i no oblidar que el fet d’estar a les portes de la permanència ha sigut la feina diària”.

SUPLÈNCIA DE CRISTIAN HERRERA, MANEL MARTÍNEZ… I MARRU: “Si pot haver-hi novetat en el mercat d’hivern? Ells no en transmès res… Ells han tingut la meva confiança amb la titularitat, però ara considerem que l’aportació de jugadors més ràpids per fer desmarcades ens va millor. Haver de fer moltes més passades extres no ens convé. En aquest moment, els que estan jugant ho estan fent molt bé, i per això continuen. Voldria destacar també el jove Marru, un jugadoràs, un diamant poc acadèmic, com a mi m’agraden els jugadors. Ell surt i juga. A través de la seva intuïció genera al rival situacions de màxim estrès i això ens afavoreix”.