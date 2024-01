L’Escorxador de Sabadell inverteix tres milions d’euros per millorar les seves instal·lacions

Osona Vallès Carns ha rebut, recentment, el vistiplau de l’Ajuntament per a iniciar les obres d’ampliació de la seu central, a l’Escorxador de Sabadell (C/Costa i Deu, 113), on invertirà tres milions d’euros. “Tenim previst fer una ampliació de càmeres, molls, vestuaris per al personal, menjadors i millores en diverses zones de treball de la línia, que part d’ella s’ubicarà a l’espai on hi havia el bar-restaurant”, explica el conseller delegat de l’empresa càrnia, Rafel Ylla.

La previsió és que les obres tinguin una durada no superior als divuit mesos, i que un cop finalitzades permetin obtenir “les certificacions que ens demanen a les grans superfícies”. Alhora, Ylla, afegeix que aquestes millores no són per augmentar la capacitat productiva –avui dia, preparada per sacrificar 500 vedells al dia– de la seu central, sinó que servirà per “traslladar l’activitat comercial que estem fent a Mercabarna cap a Sabadell, i així millorar la sostenibilitat fent trasllats innecessaris, mentre optimitzem recursos”.

Mercat europeu

L’empresa sabadellenca, que compta amb 200 treballadors a l’Escorxador de Sabadell, té un gruix important del seu volum d’activitat a països europeus, amb una forta presència a Portugal, Itàlia, França i Grècia, mentre que el 50% restant es troba en el mercat nacional.

L’any passat, Osona Vallès Carns, que compta amb unes vint-i-cinc granges integrades, entre uns set mil i set mil cinc-cents vedells, i estant distribuïdes per la zona de Barcelona, Lleida i Osca, va tancar l’exercici amb una facturació de 114 milions d’euros.